Бактерій більше, ніж на унітазі: як правильно дезінфікувати смартфон

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
32957
3 липня 2022

Смартфон у наш час – майже універсальна річ, що може замінити комп'ютер, телевізор, ігрову приставку тощо. А ще телефони та інші пристрої "збирають" десятки тисяч небезпечних бактерій. 

У Центрі громадського здоров'я закликають регулярно протирати та дезінфікувати мобільні гаджети.

"88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід чи вечерю. 

Реклама:

Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тис. часточок бактерій, що в рази більше, ніж на сидінні унітаза", – наголошують у ЦГЗ.

Зокрема, на поверхні смартфона можуть знаходитися такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок. 

 Фото: andriymedvediuk/Depositphotos

 Що робити, аби зменшити ризик для здоров'я?

Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують щодня чистити усі гаджети, якими ви користуєтеся:

  • телефони,
  • планшети,
  • навушники,
  • клавіатури тощо. 

Читайте також: Що не варто писати у месенджерах в умовах війни? Поради

Як правильно чистити та дезінфікувати смартфон?

✅ Відключіть пристрій від живлення та вимкніть його. Зніміть усі футляри та аксесуари.

✅ Для очищення пристрою використовуйте м’яку тканину без ворсу. Наприклад, серветку з мікрофібри або серветку для об’єктивів.

Реклама:

✅ Змочіть тканину дистильованою водою або 70% спиртовим розчином.

✅ Обережно протріть передню та задню частини пристрою. Важливо не тиснути надто сильно.

Водночас у ЦГЗ закликають не робити під час дезінфекції смартфону наступного:

❌ не заливати рідини в отвори смартфону,

❌ не занурювати пристрій у воду і тим паче у спиртовий розчин,

❌ не використовувати для чистки екранів жорсткі тканини та абразивні засоби (пасти, порошки),

❌ не використовувати чистий спирт та миючі засоби з хлором.

Читайте також: Як користуватись смартфоном під окупацією? Поради Держспецзв’язку


Реклама:


Реклама:
 4247
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2706
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3280
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат