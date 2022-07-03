Бактерій більше, ніж на унітазі: як правильно дезінфікувати смартфон

Смартфон у наш час – майже універсальна річ, що може замінити комп'ютер, телевізор, ігрову приставку тощо. А ще телефони та інші пристрої "збирають" десятки тисяч небезпечних бактерій.
У Центрі громадського здоров'я закликають регулярно протирати та дезінфікувати мобільні гаджети.
"88% людей беруть смартфон із собою в туалет, а потім несуть на кухню, де користуються ним, поки готують сніданок, обід чи вечерю.
Поверхня мобільного телефону в середньому містить 17 тис. часточок бактерій, що в рази більше, ніж на сидінні унітаза", – наголошують у ЦГЗ.
Зокрема, на поверхні смартфона можуть знаходитися такі патогени, як кишкова паличка та золотистий стафілокок.
|Фото: andriymedvediuk/Depositphotos
Що робити, аби зменшити ризик для здоров'я?
Центри з контролю та профілактики захворювань США рекомендують щодня чистити усі гаджети, якими ви користуєтеся:
- телефони,
- планшети,
- навушники,
- клавіатури тощо.
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Як правильно чистити та дезінфікувати смартфон?
✅ Відключіть пристрій від живлення та вимкніть його. Зніміть усі футляри та аксесуари.
✅ Для очищення пристрою використовуйте м’яку тканину без ворсу. Наприклад, серветку з мікрофібри або серветку для об’єктивів.
✅ Змочіть тканину дистильованою водою або 70% спиртовим розчином.
✅ Обережно протріть передню та задню частини пристрою. Важливо не тиснути надто сильно.
Водночас у ЦГЗ закликають не робити під час дезінфекції смартфону наступного:
❌ не заливати рідини в отвори смартфону,
❌ не занурювати пристрій у воду і тим паче у спиртовий розчин,
❌ не використовувати для чистки екранів жорсткі тканини та абразивні засоби (пасти, порошки),
❌ не використовувати чистий спирт та миючі засоби з хлором.
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