Що не варто писати у месенджерах в умовах війни? Поради

З початком війни месенджери у смартфонах стали чи не найголовнішим способом комунікації в усіх сферах життя, а також зброєю проти військ РФ.

У Центрі протидії дезінформації розповіли, як безпечно користуватись месенджерами без шкоди для себе та використовувати для їх допомоги українським захисникам.

"Зараз ворог намагається заволодіти нашими даними як у кіберпросторі, так може й фізично викрасти смартфон", – розповіли в ЦПД.

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Правила безпечно листування в соцмережах і месенджерах:

Для власної безпеки не повідомляйте у месенджерах інформацію про пересування ворога, натомість можна повідомити про це ЗСУ через чат-бот єВорог @evorog_bot, після чого потрібно обов’язково видалити переписку;

не діліться геолокацією, за якою можна визначити ваше місцезнаходження, розташування українських військ, чи склади з боєприпасами. Ворог може побачити у ваших повідомленнях важливу інформацію так само, як і ваші знайомі;

не пересилайте паролі від банківських карток, телефонів, або інших гаджетів. Якщо це все ж необхідно зробити, використовуйте програми зашифрованих миттєвих повідомлень.

Фото: Milkos/Depositphotos

Нагадаємо, на блокпостах окупантів у людей активно перевіряють смартфони, тому в РНБО також рекомендують видаляти чати у Telegtam після повідомлення про пересування військ РФ.

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