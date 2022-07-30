Всесвітня шахова олімпіада-2022: українці почали змагання з перемог

Українські збірні здобули перемоги на 44-й Всесвітній шаховій олімпіаді 2022 року в Індії.

Матчі першого туру відбулися 29 липня в індійському Ченнаї, повідомляє Федерація шахів України у Facebook.

Українці стартували з перемог: і чоловіча, і жіноча збірні обіграли своїх опонентів з рахунками 4:0.

Чоловіча збірна України обіграла команду Таїланду з рахунком 4:0.

Перемоги здобули Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук.

Фото: FIDE

Жіноча збірна України обіграла команду Південно-Африканської Республіки (4:0).

Переможницями стали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса, Юлія Осьмак.

30 липня, у другому турі, українська чоловіча збірна зіграє проти команди Албанії, а жіноча команда – проти збірної Туреччини.

Всесвітня шахова олімпіада-2022 триватиме до 9 серпня.

Фото: Ukrainian Chess Federation

Нагадаємо, змагання спочатку мали пройти у Москві, але через війну проти України олімпіаду перенесли до Індії.

Також Україна відмовилася відправляти дітей на Чемпіонат світу з шахів через участь країни-терориста РФ у турнірі.