Всесвітня шахова олімпіада-2022: українці почали змагання з перемог

Українські збірні здобули перемоги на 44-й Всесвітній шаховій олімпіаді 2022 року в Індії.
Матчі першого туру відбулися 29 липня в індійському Ченнаї, повідомляє Федерація шахів України у Facebook.
Українці стартували з перемог: і чоловіча, і жіноча збірні обіграли своїх опонентів з рахунками 4:0.
Чоловіча збірна України обіграла команду Таїланду з рахунком 4:0.
Перемоги здобули Андрій Волокітін, Юрій Кузубов, Кирило Шевченко, Володимир Онищук.
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|Фото: FIDE
Жіноча збірна України обіграла команду Південно-Африканської Республіки (4:0).
Переможницями стали Анна Музичук, Анна Ушеніна, Наталія Букса, Юлія Осьмак.
30 липня, у другому турі, українська чоловіча збірна зіграє проти команди Албанії, а жіноча команда – проти збірної Туреччини.
Всесвітня шахова олімпіада-2022 триватиме до 9 серпня.
|Фото: Ukrainian Chess Federation
Нагадаємо, змагання спочатку мали пройти у Москві, але через війну проти України олімпіаду перенесли до Індії.
Також Україна відмовилася відправляти дітей на Чемпіонат світу з шахів через участь країни-терориста РФ у турнірі.
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