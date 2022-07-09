У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ

Яна Осадча журналіст
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9 липня 2022

У Луцьку 8-річний переселенець з Бучі Савелій Жувак грає з перехожими в шахи на гроші, а зібрані кошти віддає на потребу Збройних сил України.

Історію родини Жуваків розповідає "Суспільне".

Савелій, який чотири роки займається шахами, переїхав у Луцьк перед війною разом з мамою Аллою та братом Яремою. На Волині народився його менший брат – Орест. Наразі сім’я живе у батьків Алли.

Батько родини з першого дня пішов у територіальну оборону на Київщині, де зараз продовжує нести службу.

 В шахи граєш – ЗСУ допомагаєш

Савелій ставить стіл на центральній вулиці міста і чекає опонентів, які захочуть зіграти з ним. Конкретної суми вартості гри немає, люди залишають, хто скільки може.

"Якщо люди хочуть просто залишити гроші, а не хочуть грати, то вони можуть це зробити", – говорить Савелій.

 Мама, дідусь та брати підтримують Савелія

За годину юний шахіст зіграв три партії та зібрав 340 гривень. Зібрані гроші разом з братом відніс до центрального пункту допомоги Луцька.

Мати та дід також підтримують 8-річного волонтера.

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Дід хлопця Олександр Купчинський каже, що раніше йому вдавалося обіграти внука, а зараз – ні.

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