Україна не відправлятиме дітей на Чемпіонат світу з шахів через участь росіян

Діти з України не братимуть участі у Чемпіонаті світу з шахів через участь у ньому росіян.

Про це заявили у Федерації шахів України.

В організації вважають "аморальним сідати за стіл з російськими шахістами", поки армія РФ вбиває українських дітей.

"Щодня неспровокована агресія Росії проти України приносить смерть українським дітям. ФШУ вважає ганебною політику ФІДЕ та її президента А. Дворковича, які, попри рекомендації МОК, знаходять щілини, щоб дозволити участь в офіційних змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі", – наголошує у заяві ФШУ.

У такий спосіб Федерація шахів висловила протест і відмовилася відправляти учасників від України на дитячий чемпіонат світу.

Крім того, організація закликала вчинити так само й інші федерації, представники яких беруть участь у турнірі.

Нагадаємо, з 24 лютого, коли РФ здійснила повномасштабний напад на Україну, світова спільнота почала активно бойкотувати державу-агресора на всіх фронтах: культурному, спортивному, економічному тощо.