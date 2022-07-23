Україна не відправлятиме дітей на Чемпіонат світу з шахів через участь росіян

Діти з України не братимуть участі у Чемпіонаті світу з шахів через участь у ньому росіян.

Про це заявили у Федерації шахів України.

В організації вважають "аморальним сідати за стіл з російськими шахістами", поки армія РФ вбиває українських дітей.

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"Щодня неспровокована агресія Росії проти України приносить смерть українським дітям. ФШУ вважає ганебною політику ФІДЕ та її президента А. Дворковича, які, попри рекомендації МОК, знаходять щілини, щоб дозволити участь в офіційних змаганнях спортсменів із Росії та Білорусі", – наголошує у заяві ФШУ.

У такий спосіб Федерація шахів висловила протест і відмовилася відправляти учасників від України на дитячий чемпіонат світу.

Крім того, організація закликала вчинити так само й інші федерації, представники яких беруть участь у турнірі.

Нагадаємо, з 24 лютого, коли РФ здійснила повномасштабний напад на Україну, світова спільнота почала активно бойкотувати державу-агресора на всіх фронтах: культурному, спортивному, економічному тощо.