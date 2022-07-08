"ТНТ" і "Россия 24": у готелі на Львівщині транслювали російські канали

У готелі "Вілла Алеся" на Львівщині помітили ретрансляцію російських телеканалів, які заборонені в Україні.
Зокрема, гості закладу могли дивитися по телевізору канали "НТВ МИР", "ТНТ", "Россия 24" і "РТР Планета".
На трансляцію пропагандистських ЗМІ поскаржився один із відвідувачів готелю.
Про це повідомляє Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення.
"Національна рада зафіксувала факт ретрансляції російських програм у готелі "Вілла Алеся" у смт Східниці Львівської області та разом із правоохоронними органами провела роз’яснювальну співбесіду з представниками адміністрації цього закладу", – кажуть у відомстві.
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|Гості закладу могли дивитися по телевізору канали "НТВ МИР", "ТНТ", "Россия 24" і "РТР Планета"
Також у готелі були доступні інші телепрограми, зміст яких не відповідає вимогам Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавству України.
5 липня один із працівників Нацради у Львівській області відвідав готель разом із поліціянтами з управління протидії кіберзлочинам.
Вони промоніторили програми в готельному номері і поспілкувалися з керівництвом готелю.
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"До відома керівництва закладу було доведено інформацію, що показ російських пропагандистських телеканалів є неприпустимим, бо не лише ображає громадян країни, в якій росія веде жорстоку війну, а й порушує вимоги чинного українського законодавства", – розповідають у Нацраді.
Наразі ретрансляцію російських телеканалів припинили.
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