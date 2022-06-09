Які українські телеканали найчастіше дивилися на YouTube у травні. Перелік

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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9 червня 2022

Низка українських телеканалів за третій місяць повномасштабної війни за кількістю переглядів на YouTube досягли рівня міжнародних.

Найбільше переглядів за травень у YouTube-каналів "Україна 24" (336,7 млн.), "Еспресо" (267 млн.) та "24 канал" (224 млн.), як свідчить огляд "Детектор медіа".

"Показники цих каналів високі навіть у порівнянні з показниками провідних світових мовників на YouTube. Це свідчить, що споживання телевізійного контенту на YouTube в Україні зараз дуже активне", – наголошують оглядачі.

Водночас понад сто мільйонів переглядів на YouTube за місяць зібрали канали "ТСН", ICTV та "Прямий": 132 млн., 115 млн. та понад 100 млн. відповідно. 

 Інфографіка: "Детектор медіа"

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Найбільше відео у травні оприлюднили на YouTube-каналі "Еспресо" – 2686.

Кількість опублікованих відео за місяць у решти каналів становить:

  • Факти ICTV – 1831
  • "ТСН" – 1803
  • 24 канал – 1800
  • "Апостроф TV" – 1737
  • "Вікна-новини" – 1707
  • "Україна 24" – 1643
  • 5 канал – 1416
  • "Дом" – 1222
  • Прямий канал – 1029
  • "Інтер" – 918
  • Телеканал ICTV – 476
  • Сніданок з "1+1" – 458
  • УНІАН – 286
  • Телеканал "1+1" – 191
  • СТБ – 164
  • Телеканал "Рада" – 160
  • "Суспільне Новини" – 110
  • BBC News Україна – 86
  • "Перший" – 66

Найбільша середня кількість переглядів одного відео у каналу "УНІАН" – 260 тисяч. Для порівняння: на YouTube-каналі британської телерадіомовної корпорації BBC аналогічний показник становить 378 тисяч.

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П'ятірку лідерів за середньої кількістю переглядів одного відео за травень закривають:

  • Телеканал ICTV – понад 241 тис.
  • "Україна 24" – майже 205 тис.
  • 24 канал – 124,5 тис.
  • "Еспресо" – 99, 4 тис.
 Інфографіка: "Детектор медіа"

При цьому найбільша кількість підписників на YouTube у телеканалу СТБ – 4,6 млн., хоча сумарна кількість переглядів відео за місяць становить 2,1 млн.

На другому місці – "ТСН" з 3,7 млн підписників. 

Понад 2 мільйони глядачів на платформі YouTube у телеканалів:

  • "1+1" – 2,6 млн.
  • ICTV – 2,5 млн.
  • 24 канал – 2,4 млн.
  • "Україна 24" – 2,1 млн.

Телеканали "Прямий", "Інтер", "5 канал" та "Еспресо" мають понад 1 млн. глядачів на YouTube.

Також оглядачі аналізували досягнення регіональних телеканалів. Наприклад "Київ" за місяць опублікував 559 відео, що зібрали 11,2 млн. переглядів.

Також мільйонні показники мають телеканали:

  • луцький телеканал ITV media group з 230 матеріалами зібрав 4,2 млн переглядів;
  • львівський телеканал НТА (232 відео) – 3,1 млн.
  • волинський "Аверс" (530) – 2,7 млн.

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Також оглядачі визначили ТОП-5 найпопулярніших відео українських телеканалів на YouTube за травень: 

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