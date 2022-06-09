Які українські телеканали найчастіше дивилися на YouTube у травні. Перелік

Низка українських телеканалів за третій місяць повномасштабної війни за кількістю переглядів на YouTube досягли рівня міжнародних.

Найбільше переглядів за травень у YouTube-каналів "Україна 24" (336,7 млн.), "Еспресо" (267 млн.) та "24 канал" (224 млн.), як свідчить огляд "Детектор медіа".

"Показники цих каналів високі навіть у порівнянні з показниками провідних світових мовників на YouTube. Це свідчить, що споживання телевізійного контенту на YouTube в Україні зараз дуже активне", – наголошують оглядачі.

Реклама:

Водночас понад сто мільйонів переглядів на YouTube за місяць зібрали канали "ТСН", ICTV та "Прямий": 132 млн., 115 млн. та понад 100 млн. відповідно.

Інфографіка: "Детектор медіа"

Найбільше відео у травні оприлюднили на YouTube-каналі "Еспресо" – 2686.

Кількість опублікованих відео за місяць у решти каналів становить:

Факти ICTV – 1831

"ТСН" – 1803

24 канал – 1800

"Апостроф TV" – 1737

"Вікна-новини" – 1707

"Україна 24" – 1643

5 канал – 1416

"Дом" – 1222

Прямий канал – 1029

"Інтер" – 918

Телеканал ICTV – 476

Сніданок з "1+1" – 458

УНІАН – 286

Телеканал "1+1" – 191

СТБ – 164

Телеканал "Рада" – 160

"Суспільне Новини" – 110

BBC News Україна – 86

"Перший" – 66

Найбільша середня кількість переглядів одного відео у каналу "УНІАН" – 260 тисяч. Для порівняння: на YouTube-каналі британської телерадіомовної корпорації BBC аналогічний показник становить 378 тисяч.

П'ятірку лідерів за середньої кількістю переглядів одного відео за травень закривають:

Телеканал ICTV – понад 241 тис.

"Україна 24" – майже 205 тис.

24 канал – 124,5 тис.

"Еспресо" – 99, 4 тис.

Інфографіка: "Детектор медіа"

При цьому найбільша кількість підписників на YouTube у телеканалу СТБ – 4,6 млн., хоча сумарна кількість переглядів відео за місяць становить 2,1 млн.

На другому місці – "ТСН" з 3,7 млн підписників.

Понад 2 мільйони глядачів на платформі YouTube у телеканалів:

"1+1" – 2,6 млн.

ICTV – 2,5 млн.

24 канал – 2,4 млн.

"Україна 24" – 2,1 млн.

Телеканали "Прямий", "Інтер", "5 канал" та "Еспресо" мають понад 1 млн. глядачів на YouTube.

Також оглядачі аналізували досягнення регіональних телеканалів. Наприклад "Київ" за місяць опублікував 559 відео, що зібрали 11,2 млн. переглядів.

Також мільйонні показники мають телеканали:

луцький телеканал ITV media group з 230 матеріалами зібрав 4,2 млн переглядів;

львівський телеканал НТА (232 відео) – 3,1 млн.

волинський "Аверс" (530) – 2,7 млн.

Також оглядачі визначили ТОП-5 найпопулярніших відео українських телеканалів на YouTube за травень: