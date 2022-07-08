Які документи не треба завантажувати у кабінет вступника-2022 – МОН

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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8 липня 2022

В електронному кабінеті вступника не потрібно завантажувати додаток до документа про освіту.

Про це нововведення нагадали у Міністерстві освіти та науки.

Попередні роки рейтингові списки на вступ формувались завдяки середньому балу атестата. Проте цьогоріч від такої практики вирішили відмовитись.

У кабінеті вступника потрібно:

  • вказати контактний номер телефону;
  • завантажити фото 3х4 (не селфі, адже фото використовуватимуть для замовлення студентського квитка).
 Фото: depositedhar / Depositphotos

В окремих випадках треба :

  • додати сертифікат НМТ (якщо не вказували його дані під час реєстрації);
  • сертифікати ЗНО минулих років (за потреби);
  • довідку про реєстрацію в селі (для вступників до  закладів фахової передвищої освіти).

У Міносвіти наголошують, що цьогоріч сільський коефіцієнт не використовується під час подання заяв на освітні ступені "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр".

Нагадаємо, що під час подачі документів до навчальних закладів потрібно написати мотиваційний лист

У МОН відповіли на поширені питання про це.

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