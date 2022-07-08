Які документи не треба завантажувати у кабінет вступника-2022 – МОН

В електронному кабінеті вступника не потрібно завантажувати додаток до документа про освіту.
Про це нововведення нагадали у Міністерстві освіти та науки.
Попередні роки рейтингові списки на вступ формувались завдяки середньому балу атестата. Проте цьогоріч від такої практики вирішили відмовитись.
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У кабінеті вступника потрібно:
- вказати контактний номер телефону;
- завантажити фото 3х4 (не селфі, адже фото використовуватимуть для замовлення студентського квитка).
|Фото: depositedhar / Depositphotos
В окремих випадках треба :
- додати сертифікат НМТ (якщо не вказували його дані під час реєстрації);
- сертифікати ЗНО минулих років (за потреби);
- довідку про реєстрацію в селі (для вступників до закладів фахової передвищої освіти).
У Міносвіти наголошують, що цьогоріч сільський коефіцієнт не використовується під час подання заяв на освітні ступені "Молодший бакалавр", "Бакалавр" і "Магістр".
Нагадаємо, що під час подачі документів до навчальних закладів потрібно написати мотиваційний лист.
У МОН відповіли на поширені питання про це.
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