ЗНО-2022: стартував перший етап підтвердження участі у додатковій сесії

8 липня розпочався перший етап підтвердження участі в додатковій сесії національного мультипредметого тестування – спрощеного ЗНО.

Підтвердити участь на інформаційній сторінці можна буде до 18 липня, повідомляє Український центр оцінювання якості освіти.

Реєстрація необхідна для того, щоб вступники могли вказати регіон чи країну, де складатимуть тест під час додаткової сесії.

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У Центрі оцінювання пояснили, як потрібно підтвердити свою участь у тестуванні і в яких країнах проходитиме НМТ.

Фото: nd3000 /Depositphotos

Як підтвердити участь у додатковій сесії спрощеного ЗНО-2022?

Перший етап підтвердження участі у НМТ мають пройти учасники, які:

зареєструвалися в основний період реєстрації, однак з певних причин не підтвердили на інформаційній сторінці участі в основній сесії ( протягом 21 травня-7 червня та/або 21 червня-7 липня);

та/або 21 червня-7 липня); зареєструвалися в додатковий період реєстрації для участі в додатковій сесії НМТ.

Для участі у додатковій сесії потрібно до 18 липня заповнити спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці "Підтвердження участі в НМТ".

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У формі необхідно:

вибрати із запропонованого переліку спочатку країну чи регіон України;

потім – населений пункт, у якому або поблизу якого учасник планує перебувати в період додаткової сесії (16-20 серпня);

зазначити свої прізвище та ім’я;

обчислити і правильно ввести результат у відповідну комірку, натиснути на кнопку "Взяти участь у НМТ".

Другий етап підтвердження участі в додатковій сесії триватиме впродовж 1-10 серпня.

З урахуванням населеного пункту, вибраного під час другого етапу підтвердження участі в НМТ, учасників розподілять за тимчасовими екзаменаційними центрами.

Тільки після проходження двох етапів підтвердження участі в НМТ з 12 серпня учасник зможе завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення-перепустку – там вказана дата, час і місце проведення НМТ.

Додаткова сесія НМТ має проходити у 21 області України та в місті Києві.

Наразі неможливо провести тестування на тимчасово окупованих територіях: у Криму й місті Севастополі, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

"Зауважимо, що під час додаткової сесії тимчасові екзаменаційні центри будуть створені не в усіх країнах, у яких буде проведено НМТ в основну сесію", – кажуть в УЦОЯО.

За кордоном додаткова сесію НМТ пройде у таких країнах:

Греція;

Грузія;

Естонія;

Канада;

Бельгія;

Данія;

Латвія;

Литва;

Люксембург;

Португалія;

Австрія;

Болгарія;

Молдова;

Польща;

Словенія;

Хорватія;

Словаччина;

Сполучене Королівство Великої Британії та Північної Ірландії;

США;

Туреччина;

Угорщина;

Німеччина;

Фінляндія;

Франція;

Чехія;

Швейцарія.

Нагадаємо, додаткова сесія НМТ пройде 16-20 серпня.