За час війни в Україні зареєстрували 24,8 тис. шлюбів та народилося понад 26 тис. дітей

Від початку війни в Україні уклали 24,8 тис. шлюбів та народилося понад 26 тис. немовлят.
Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.
Весільні церемонії проходили без гучних святкувань, а серед гостей – тільки найближчі родичі та друзі.
Через бойові дії Мінюст наразі не отримав дані з Балаклійського, Великобурлуцького, Вовчанського, Ізюмського, Куп'янського та Шевченківського відділів державної реєстрації актів громадянського стану Харківської області.
"Відділи ДРАЦС продовжують працювати на всіх територіях, де це є можливим", – нагадали в Мінюсті.
Найбільше немовлят народилося у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.
Нагадаємо, в Україні батьки стали називати дітей на честь зброї, якою ЗСУ знищує російських окупанітів. Дві сім'ї назвали новонароджених Яном Джевеліном та Джавеліною.
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