За час війни в Україні зареєстрували 24,8 тис. шлюбів та народилося понад 26 тис. дітей

Яна Осадча журналіст
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13 квітня 2022

Від початку війни в Україні уклали 24,8 тис. шлюбів та народилося понад 26 тис. немовлят.

Про це повідомили у Міністерстві юстиції України.

Весільні церемонії проходили без гучних святкувань, а серед гостей – тільки найближчі родичі та друзі.

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Через бойові дії Мінюст наразі не отримав дані з Балаклійського, Великобурлуцького, Вовчанського, Ізюмського, Куп'янського та Шевченківського відділів державної реєстрації актів громадянського стану Харківської області.

 

"Відділи ДРАЦС продовжують працювати на всіх територіях, де це є можливим", нагадали в Мінюсті.

Найбільше немовлят народилося у Львівській, Дніпропетровській, Одеській, Вінницькій, Закарпатській та Івано-Франківській областях.

Нагадаємо, в Україні батьки стали називати дітей на честь зброї, якою ЗСУ знищує російських окупанітів. Дві сім'ї назвали новонароджених Яном Джевеліном та Джавеліною.

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