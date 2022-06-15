10-річний хлопчик купив для ЗСУ зарядний пристрій на сонячній батареї. ФОТО

10-річний хлопчик з Шепетівки, що на Хмельниччині, передав на потреби військових портативний зарядний пристрій на сонячній батареї.

Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

Остап розповів, що витратив усі свої заощаджені 300 доларів, щоб допомогти військовим. Ці гроші хлопчику дарували на свята.

За словами мами Остапа, Наталі, спочатку її син хотів купити і передати військовим бронежилет.

10-річний Остап використав усі заощадження, щоб допомогти ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають", – розповіла мама юнака.

Наталя додала, що коштів на купівлю бронежилета не вистачило, тому вони з сином вирішили купити портативний зарядний пристрій.

Такий вчинок неабияк розчулив українських військових, адже 10-річна дитина могла використати усі свої заощадження по-іншому.

"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", – наголошують у Генштабі ЗСУ.

Сам Остап розповідає, що дуже вірить у перемогу України і у такий спосіб хотів допомогти її наблизити.

Нагадаємо, українські діти вже неодноразово допомагали військовим під час війни. Наприклад, учні на Львівщині виростили рослини, аби продати їх і зібрати кошти для ЗСУ. 9-річна дівчинка з Чернігова обстригла своє довге волосся, щоб допомогти військовим. А 11-річний Максим із Покровська підробляв у Чернівцях, завдяки чому хлопчику вдалося передати ЗСУ 22 бронежилети.