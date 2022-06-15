10-річний хлопчик купив для ЗСУ зарядний пристрій на сонячній батареї. ФОТО

10-річний хлопчик з Шепетівки, що на Хмельниччині, передав на потреби військових портативний зарядний пристрій на сонячній батареї.

Про це розповіли у Генеральному штабі Збройних сил України.

Остап розповів, що витратив усі свої заощаджені 300 доларів, щоб допомогти військовим. Ці гроші хлопчику дарували на свята.

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За словами мами Остапа, Наталі, спочатку її син хотів купити і передати військовим бронежилет.

10-річний Остап використав усі заощадження, щоб допомогти ЗСУ. Фото: Генштаб ЗСУ

"Він сам захотів зробити такий вчинок, підійшов до мене, і сказав, що всі гроші, які йому дарували на день народження, коляду та свята використаємо на купівлю бронежилета. Військовим потрібніші, це врятує комусь життя. Вони ж нас захищають", – розповіла мама юнака.

Наталя додала, що коштів на купівлю бронежилета не вистачило, тому вони з сином вирішили купити портативний зарядний пристрій.

Такий вчинок неабияк розчулив українських військових, адже 10-річна дитина могла використати усі свої заощадження по-іншому.

"Він міг купити собі іграшку чи ровер, але віддав нам. Ми щасливі, бо зараз виховуються справжні патріоти України. Все неодмінно буде добре завдяки таким дітям, як Остап", – наголошують у Генштабі ЗСУ.

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Сам Остап розповідає, що дуже вірить у перемогу України і у такий спосіб хотів допомогти її наблизити.

Нагадаємо, українські діти вже неодноразово допомагали військовим під час війни. Наприклад, учні на Львівщині виростили рослини, аби продати їх і зібрати кошти для ЗСУ. 9-річна дівчинка з Чернігова обстригла своє довге волосся, щоб допомогти військовим. А 11-річний Максим із Покровська підробляв у Чернівцях, завдяки чому хлопчику вдалося передати ЗСУ 22 бронежилети.