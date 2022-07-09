Освітній омбудсмен розповів, чи зможуть діти вивчати у школах російську мову

Яна Осадча журналіст
16889
9 липня 2022

Якщо батьки вважають себе етнічними росіянами, вони можуть звернутися до школи з проханням про те, щоб їхня дитина вивчала у школі російську мову.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю "Детектор медіа".

"Прямої заборони на вивчення російської в Україні немає. Я не проти, щоби люди, які вважають себе етнічними росіянами, вивчали російську мову", – заявив він.

Горбачов пояснив, що законодавство гарантує людям, які належать до національних меншин України, право на навчання в комунальних закладах освіти мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

 Фото:arkusha/Depositphotos

Що стосується вивчення у школах російської літератури, то, на думку омбудсмена, наразі без неї можна обійтися.

Читай також:

Лагідний перехід на українську: у кожному районі Кривого Рогу створили мовні клуби
В Харківському університеті ім. Каразіна вирішили, що робити з кафедрами російської мови та літератури

"Хай така література відпочине, поки йде війна. Після перемоги можна повернутися до цього питання й подивитись, які твори російських авторів можна повертати у програми", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Горбачов пояснював, що якщо у класі абсолютно всі батьки погоджуються, що до навчальних планів треба включити російську мову як предмет варіативної складової, тоді її можуть викладати.

Після початку війни в регіонах стали відмовлятися від викладання російської мови у школах. Зокрема, про це заявили у Житомирі та Миколаєві. Однак, за даними опитування, на шкільних перервах українською мовою спілкуються лише 38% дітей.





 19775
Суспільство

"Це мій спосіб не з’їхати з глузду". Історія підлітка, який евакуювався до Німеччини та організовує акції на підтримку України

Олена Буруль
 13026
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Вірш Шевченка від Дорофєєвої, кліп на тепловізор та інші українські музичні релізи червня-2022

Пилип Пухарєв
 32798
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Чи можна виїжджати з області без дозволу військкомату і що не так із Порядком Генштабу?

Олена Барсукова

Головне на сайті


Суспільство

"Це мій спосіб не з’їхати з глузду". Історія підлітка, який евакуювався до Німеччини та організовує акції на підтримку України

Олена Буруль
Петиція про легалізацію одностатевих шлюбів набрала понад 25 тис. голосів
Освітній омбудсмен розповів, чи зможуть діти вивчати у школах російську мову
У Луцьку 8-річний хлопчик грає з перехожими в шахи на гроші, які передає ЗСУ
Хто має вирішувати, в якій школі навчатися дітям-переселенцям – пояснює освітній омбудсмен
Скільки пар одружилося в Україні за перше півріччя 2022 року – розповіли у Мін'юсті
КУЛЬТУРА

Ви все чули? Вірш Шевченка від Дорофєєвої, кліп на тепловізор та інші українські музичні релізи червня-2022

Пилип Пухарєв
ЗАПИТАЙ ЖИТТЯ

Чи можна виїжджати з області без дозволу військкомату і що не так із Порядком Генштабу?

Олена Барсукова