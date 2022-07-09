Освітній омбудсмен розповів, чи зможуть діти вивчати у школах російську мову

Якщо батьки вважають себе етнічними росіянами, вони можуть звернутися до школи з проханням про те, щоб їхня дитина вивчала у школі російську мову.

Про це заявив освітній омбудсмен Сергій Горбачов в інтерв’ю "Детектор медіа".

"Прямої заборони на вивчення російської в Україні немає. Я не проти, щоби люди, які вважають себе етнічними росіянами, вивчали російську мову", – заявив він.

Горбачов пояснив, що законодавство гарантує людям, які належать до національних меншин України, право на навчання в комунальних закладах освіти мовою відповідної національної меншини поряд із державною мовою.

Що стосується вивчення у школах російської літератури, то, на думку омбудсмена, наразі без неї можна обійтися.

"Хай така література відпочине, поки йде війна. Після перемоги можна повернутися до цього питання й подивитись, які твори російських авторів можна повертати у програми", – сказав він.

Нагадаємо, раніше Горбачов пояснював, що якщо у класі абсолютно всі батьки погоджуються, що до навчальних планів треба включити російську мову як предмет варіативної складової, тоді її можуть викладати.

Після початку війни в регіонах стали відмовлятися від викладання російської мови у школах. Зокрема, про це заявили у Житомирі та Миколаєві. Однак, за даними опитування, на шкільних перервах українською мовою спілкуються лише 38% дітей.