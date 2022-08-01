"Вільна наука": в Україні створили платформу для популяризації наукових відкриттів

В Україні створили платформу "Вільна наука" для популяризації відкриттів, зроблених українськими науковцями.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.

У межах платформи відкрита реєстрація для вчених та журналістів. Останні після реєстрації та проходження перевірки модератором сайту можуть отримати контакти наукових співробітників для інтерв’ю, уточнення результатів та перевірки трактувань наукових доробків.

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"Наукові інститути та установи можуть із легкістю розповідати про відкриття та публікувати релізи, а журналісти – підтримувати контакт із представниками наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості", – зауважили у відомстві.

При цьому жодних обмежень для читачів немає – вони можуть переглядати останні новини української науки без попередньої реєстрації.

Метою проєкту "Вільна наука" є створення нових можливостей для:

учених, які матимуть змогу популяризувати результати своїх досягнень;

журналістів, які зможуть уточнювати результати та перевіряти на достовірність трактування наукових доробків українських вчених;

українських і міжнародних інвесторів, яких потенційно можуть зацікавити досягнення науковців.

Наразі на платформі є чотири розділи новин про досягнення українських науковців: