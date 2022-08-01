"Вільна наука": в Україні створили платформу для популяризації наукових відкриттів

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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1 серпня 2022

В Україні створили платформу "Вільна наука" для популяризації відкриттів, зроблених українськими науковцями.

Про це повідомили у Міністерстві освіти і науки.  

У межах платформи відкрита реєстрація для вчених та журналістів. Останні після реєстрації та проходження перевірки модератором сайту можуть отримати контакти наукових співробітників для інтерв’ю, уточнення результатів та перевірки трактувань наукових доробків.

"Наукові інститути та установи можуть із легкістю розповідати про відкриття та публікувати релізи, а журналісти – підтримувати контакт із представниками наукових установ для розповсюдження новин серед громадськості", – зауважили у відомстві.

 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

При цьому жодних обмежень для читачів немає – вони можуть переглядати останні новини української науки без попередньої реєстрації.

Метою проєкту "Вільна наука" є створення нових можливостей для:

  • учених, які матимуть змогу популяризувати результати своїх досягнень;
  • журналістів, які зможуть уточнювати результати та перевіряти на достовірність трактування наукових доробків українських вчених;
  • українських і міжнародних інвесторів, яких потенційно можуть зацікавити досягнення науковців.

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Наразі на платформі є чотири розділи новин про досягнення українських науковців:

  • "Гуманітарні",
  • "Космічні",
  • "Природничі",
  • "Технічні".

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