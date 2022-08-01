Петиція про посмертне звання Героя України для Романа Ратушного набрала необхідну кількість голосів

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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1 серпня 2022

Українці створили петицію про те, щоб надати звання Героя України Роману Ратушному посмертно. 

Її вже підписали понад 25 тисяч людей, йдеться на сайті.

Наразі документ очікує на розгляд президента.

Звернення створила Анна Литовченко за кілька днів після смерті Романа.

 Фото: Instagram Романа

У тексті петиції написано, що загиблий 24-річний військовий був активістом, який боровся проти забудови Протасового Яру в Києві, брав активну участь під час Революції Гідності та став одним із символів свого покоління.

Нагадаємо, Роман Ратушний приєднався до лав ЗСУ у перші дні повномасштабного вторгнення. Він загинув 9 червня під час виконання бойового завдання поблизу Ізюма Харківської області.

На його честь заснували стипендію у КНУ Шевченка для правників-активістів. 

Кияни також ініціювали перейменувати вулицю біля Протасового Яру на честь загиблого героя.

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