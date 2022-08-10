Останній день: завершується другий етап підтвердження участі у додатковій сесії НМТ

У середу, 10 серпня, в Україні завершується другий етап підтвердження участі у додатковій сесії національного мультипредметного тестування.

Про це абітурієнтам нагадали в Українському центрі оцінювання якості освіти.

За даними УЦОЯО, станом на 9 серпня спеціальну форму, розміщену на інформаційній сторінці у вкладці "Підтвердження участі в НМТ", заповнили 24 456 майбутніх учасників спрощеного зовнішнього незалежного оцінювання.

Усім абітурієнтам, які досі остаточно не підтвердили участь у тестуванні, необхідно зробити це 10 серпня. Потім учасників розподілять за тимчасовими екзаменаційними центрами з урахуванням населеного пункту, обраного під час другого етапу підтвердження участі в НМТ.

Лише після проходження двох етапів підтвердження учасники зможуть завантажити із вкладки "Місце проведення" запрошення-перепустку з датою, часом та місцем проведення тестування.

Нагадаємо, додаткова сесія НМТ триватиме протягом 16-20 серпня у 21 області України та у Києві. Проведення тестування наразі неможливе на тимчасово окупованих РФ територіях Україні: у Криму й місті Севастополі, Донецькій, Луганській та Херсонській областях.

Також НМТ скасували у Нікополі, що на Дніпропетровщині через погіршення безпекової ситуації в умовах війни.