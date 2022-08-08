Росіяни не дозволяють дітям з окупованих територій складати НМТ – Шкарлет

Росіяни чинять тиск та не дозволяють українським випускникам з окупованих територій складати Національний мультипредметний тест.

Через це наразі невідома точна кількість дітей, які вступатимуть до українських вишів з окупованих територій, про це під час телемарафону 8 липня розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"На окупованих територіях були випадки утисків дітей, яким не дозволяли складати НМТ.

На жаль, на окупованих територіях ми не змогли організувати сесії НМТ, адже російські окупанти взагалі не дозволяли навіть вести мову про навчання за українськими стандартами", – розповів він.

Шкарлет при цьому наголосив, що переважна більшість батьків, учнів, викладачів та студентів відмовились від навчання за російськими наративами.

У МОН кажуть, що в учнів з окупованих територій все ще є можливість скласти мультитест під час додаткової та спеціальної сесії, однак складати його можливо лише на підконтрольних Україні територіях.

"Ми сьогодні не знаємо кількість випускників з тимчасово окупованих територій, які вже пройшли НМТ.

Не збирали ці дані з міркувань безпеки дітей, адже там наджорстко відслідковують будь-які прояви українства аж до фізичних тортур, які застосовують до студентів та учнів", – сказав Шкарлет.

Окрім цього, у цьому році діти з окупованих територій мають можливість брати участь в конкурсному відборі до вишів з результатами дистанційної очної сесії у формі усної співбесіди замість НМТ.

За результатами основної сесії спрощене ЗНО склали 187 345 учасників у 250 населених пунктах України та 40 містах Європи.

Нагадаємо, під час основної сесії НМТ рекордна кількість дітей набрала 200-балів за результатами тестування.