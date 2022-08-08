Росіяни не дозволяють дітям з окупованих територій складати НМТ – Шкарлет

Росіяни чинять тиск та не дозволяють українським випускникам з окупованих територій складати Національний мультипредметний тест.

Через це наразі невідома точна кількість дітей, які вступатимуть до українських вишів з окупованих територій, про це під час телемарафону 8 липня розповів міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

"На окупованих територіях були випадки утисків дітей, яким не дозволяли складати НМТ.

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На жаль, на окупованих територіях ми не змогли організувати сесії НМТ, адже російські окупанти взагалі не дозволяли навіть вести мову про навчання за українськими стандартами", – розповів він.

Шкарлет при цьому наголосив, що переважна більшість батьків, учнів, викладачів та студентів відмовились від навчання за російськими наративами.

У МОН кажуть, що в учнів з окупованих територій все ще є можливість скласти мультитест під час додаткової та спеціальної сесії, однак складати його можливо лише на підконтрольних Україні територіях.

"Ми сьогодні не знаємо кількість випускників з тимчасово окупованих територій, які вже пройшли НМТ.

Не збирали ці дані з міркувань безпеки дітей, адже там наджорстко відслідковують будь-які прояви українства аж до фізичних тортур, які застосовують до студентів та учнів", – сказав Шкарлет.

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Окрім цього, у цьому році діти з окупованих територій мають можливість брати участь в конкурсному відборі до вишів з результатами дистанційної очної сесії у формі усної співбесіди замість НМТ.

За результатами основної сесії спрощене ЗНО склали 187 345 учасників у 250 населених пунктах України та 40 містах Європи.

Нагадаємо, під час основної сесії НМТ рекордна кількість дітей набрала 200-балів за результатами тестування.