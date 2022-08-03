Спрощене ЗНО на 200 балів: рекордна кількість учнів отримала максимальний бал

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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3 серпня 2022

У Міністерстві освіти і науки назвали кількість випускників шкіл, які змогли отримати максимально можливий бал на спрощеному ЗНО.

У цьому році абітурієнти складали національний мультипредметний тест із результатом за шкалою 100–200 балів, розповіли в МОН.

Усього у 2022 році під час основної сесії на 200 балів тестування змогли скласти 6556 випускників.

При цьому частина з них отримала максимальний бал з декількох предметів:

  • 375 учасників – з трьох предметів;
  • 1269 учасників – з двох предметів;
  • 4912 учасників – з одного предмету.

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Фото: shock/Depositphotos

Водночас такий результат українських учнів значно перевищує бали абітурієнтів із попередніх років.

Зокрема у 2021 році  574 учні отримали по 200 балів за результатами ЗНО, а у 2020 році  – лише 447 випускників шкіл.

Нагадаємо, з 16 до 20 серпня учні складатимуть додаткову сесію мультипредметного тесту.

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