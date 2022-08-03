Спрощене ЗНО на 200 балів: рекордна кількість учнів отримала максимальний бал

У Міністерстві освіти і науки назвали кількість випускників шкіл, які змогли отримати максимально можливий бал на спрощеному ЗНО.

У цьому році абітурієнти складали національний мультипредметний тест із результатом за шкалою 100–200 балів, розповіли в МОН.

Усього у 2022 році під час основної сесії на 200 балів тестування змогли скласти 6556 випускників.

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При цьому частина з них отримала максимальний бал з декількох предметів:

375 учасників – з трьох предметів;

1269 учасників – з двох предметів;

4912 учасників – з одного предмету.

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Водночас такий результат українських учнів значно перевищує бали абітурієнтів із попередніх років.

Зокрема у 2021 році 574 учні отримали по 200 балів за результатами ЗНО, а у 2020 році – лише 447 випускників шкіл.

Нагадаємо, з 16 до 20 серпня учні складатимуть додаткову сесію мультипредметного тесту.