На Одещині визначилися з форматом занять у школах з 1 вересня

Яна Осадча журналіст
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13 серпня 2022

На Одещині з 1 вересня 2022 року запровадять змішаний формат навчання.

Однак остаточне рішення мають ухвалили батьки, повідомив керівник департаменту освіти та науки Одеської обласної військової адміністрації Олександр Ланчак.

"Якщо батьки бажають, аби їхню дитину в школі навчили читати і писати (мова про найменшеньких), засновник і керівник закладу просто зобов’язані створити безпечні умови! Часу було дано достатньо!" – зазначає він.

Він також нагадує, що школи можуть скористатися освітньою субвенцією для підготовки до навчального року.

За словами голови департаменту, в області є школи, в яких укриття вже повністю готові до використання, але в більшості закладів наразі тривають або завершуються роботи з їх облаштування.

 Любашівська територіальна громада
 Фонтанська ТГ
 Кароліно-Бугазька ТГ
 Долинський ліцей
 Мологівська ТГ
 онтанська ТГ

В місті Одеса батькам учнів невдовзі оголосять, які заклади освіти будуть працювати очно, після чого вони мусять обрати форму навчання для дітей.

"Діти для очного навчання по 1-2 з класу об’єднуються зараз в класи з урахуванням чисельних нормативів",говорить очільниця міського департаменту освіти Олена Буйневич.

Також у школах міста будуть максимально скорочувати час перебування дітей.

Частину предметів буде винесено на дистанційне навчання. Очно будуть вивчати лише математику, іноземну і українську мови, українську літературу, фізику, хімію, історію України і ще декілька предметів.

Групи продовженого дня, принаймні, у вересні не працюватимуть.

Нагадаємо, у Запоріжжі навчання в школах відбуватиметься виключно онлайн.

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