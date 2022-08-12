У Запоріжжі визначились з формою навчання у школах

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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12 серпня 2022

У Запоріжжі навчання в школах відбуватиметься виключно онлайн. 

Про це заявив голова Запорізької обласної військової адміністрації Олександр Старух.

Очільник ОВА провів зустріч з вчителями та обговорив підготовку до нового навчального року. Кількома днями раніше Старух провів зустріч з батьками школярів 

Частково на рішення про дистанційну форму навчання вплинуло й те, що в області чимало тимчасово окупованих населених пунктів. 

 Фото: IgorVetushko / Depositphotos

Через ситуацію в регіоні вирішили не запроваджувати змішаної форми навчання.

"І батьки та вчителі підтримують онлайн-навчання. Але, ситуація постійно змінюється, тож у будь-якому випадку утворення і приведення у належний стан бомбосховищ буде продовжуватися", – заявив він.

Нагадаємо, вчителі з Енергодара, які виїхали на підконтрольну Україні територію заснували онлайн школу. Тому учні матимуть змогу продовжити навчання зі своїми педагогами дистанційно.

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