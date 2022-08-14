43-річний чоловік вдавав багатодітного батька, щоб виїхати у Польщу

На Львівщині 43-річний чоловік намагався виїхати за кордон як багатодітний батько за підробними документами.

Він пред’явив прикордонникам фейкове свідоцтво про народження третьої дитини, якій нібито було 5 років.

Чоловіка викрили у пункті пропуску "Шегині" на кордоні з Польщею, повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби.

Реклама:

"Як підставу для перетину кордону, в умовах правового режиму воєнного стану, 43-річний українець пред’явив свідоцтва про народження трьох дітей", – кажуть у відомстві.

Під час перевірки прикордонники встановили, що нотаріально завірена копія свідоцтва про народження 5-річної дитини містить ознаки підробки.

Згодом чоловік зізнався, що придбав фейковий документ за тисячу доларів через Telegram-канал.

"За фактом використання підробленого документа прикордонники поінформували співробітників поліції, яким і передали "багатодітного татуся", – кажуть у Держприкордонслужбі.

Реклама:

Раніше СБУ ліквідувала канали у різних областях, які допомагають чоловікам незаконно виїхати за кордон.

А з початку великої війни прикордонники викрили понад 700 чоловіків, які надавали фальшиві довідки про непридатність до військової служби.

Нагадаємо, під час воєнного стану військовозобов'язані не можуть виїжджати за кордон, однак є винятки.

Зокрема, перетинати кордон можуть чоловіки, які виховують трьох неповнолітніх дітей, супроводжують дітей з інвалідністю, супроводжують дитину, якщо мати на військовій службі тощо.