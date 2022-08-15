Близько 50% батьків підтримують офлайн навчання в школах – Шкарлет

У Міністерстві освіти і науки стверджують, що приблизно половина батьків школярів хочуть, щоб з 1 вересня навчання відбувалось офлайн.

Такі дані озвучив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет 15 серпня під час телемарафону.

"Ми маємо стриманий оптимізм щодо початку освітнього процесу в школах з 1 вересня.

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На сьогодні приблизно 50% батьків виключно за жорсткий офлайн. І при цьому за інші 50% ми готові поборотись", – сказав Шкарлет.

За словами міністра, саме від думки батьків залежить вибір форми навчання в новому навчальному році

Станом на 15 серпня МОН здійснило більше 21 тисячі перевірок, під час яких проінспектували майже 80% закладів середньої і дошкільної освіти по Україні.

Шкарлет розповів, що 41% закладів освіти нині готові розпочати навчальний рік офлайн.

При цьому освітній процес відбуватиметься за змішаною формою, тобто з уроками онлайн, а також в деяких школах введуть навчання по змінах.

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Детальніше про те, яким буде навчання у школах з 1 вересня і як подбати про безпеку дітей, можна дізнатися з матеріалу "Яким буде навчання з 1 вересня: відповіді освітнього омбудсмена".