Близько 50% батьків підтримують офлайн навчання в школах – Шкарлет

У Міністерстві освіти і науки стверджують, що приблизно половина батьків школярів хочуть, щоб з 1 вересня навчання відбувалось офлайн.
Такі дані озвучив очільник Міносвіти Сергій Шкарлет 15 серпня під час телемарафону.
"Ми маємо стриманий оптимізм щодо початку освітнього процесу в школах з 1 вересня.
На сьогодні приблизно 50% батьків виключно за жорсткий офлайн. І при цьому за інші 50% ми готові поборотись", – сказав Шкарлет.
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За словами міністра, саме від думки батьків залежить вибір форми навчання в новому навчальному році
Станом на 15 серпня МОН здійснило більше 21 тисячі перевірок, під час яких проінспектували майже 80% закладів середньої і дошкільної освіти по Україні.
Шкарлет розповів, що 41% закладів освіти нині готові розпочати навчальний рік офлайн.
При цьому освітній процес відбуватиметься за змішаною формою, тобто з уроками онлайн, а також в деяких школах введуть навчання по змінах.
Детальніше про те, яким буде навчання у школах з 1 вересня і як подбати про безпеку дітей, можна дізнатися з матеріалу "Яким буде навчання з 1 вересня: відповіді освітнього омбудсмена".
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