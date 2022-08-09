"Бавовняна республіка": як українці реагують на вибухи у Криму

У тимчасово окупованому росіянами Криму пролунали вибухи на військовому аеродромі у Новофедорівці.

З цього аеродрому зазвичай злітають літаки, які скидають ракети на південь України.

Користувачі соцмереж зраділи такій новині й навіть почали жартувати про деокупацію Криму.

"Українська правда. Життя" зібрала реакції українців на вибухи на стратегічних об’єктах окупантів.

Фото: Baza

"Кримська бавовняна республіка. Міст поки стоїть", – написав журналіст і блогер Максим Юр’єв.

"В Криму то не ми. То вєжлівиє люді вибухають. Термін придатності закінчився", – написав PR-фахівець та політичний аналітик Олександр Солонько.

"З Днем початку деокупації Криму!" – написав координатор TEDxKyiv Владислав Грезєв у Facebook.

Багато хто також чекає на руйнування ЗСУ "Кримського мосту", який сполучає український півострів із Краснодарським краєм.

Зокрема, гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський поділився свіжою ідеєю для нової "переможної" марки.

"Що, вже пора? 🙂", – написав він у Telegram.

Картинка: Ігор Смілянський

Керівниця пресслужби "Добробуту" Ірина Навольнева опублікувала смішне відео, на якому боєць оглядає новий "дрон по лендлізу":

"Я думаю, шо то просто до Криму долетіла наша новітня зброя. Ну, ось ця. А вони там перелякалися, топливо розлили і нервово закурили – ото аердром і рвонув!

До речі, зацініть: Новофедроівка – це той самий аердром, куди приземлились літаки Рузвельта та Черчіля в 1945, коли вони прилетіли на Ялтинську конференцію", – написала вона.

А співзасновниця комунікаційного агентства Gres Todorchuk Ярослава Гресь поділилася такою історією:

"Варшава. В кафе навпроти сидить дуже гарна дівчина, яка виглядає, як ніжна квіточка, дивиться в телефон і усміхається так, ніби бачить щось не просто приємне, а просто найкраще, що собі можна уявити.

Приходить її подруга. Питає: "що ти там дивишся"? Ніжна квіточка: "наші в*бали в Криму авіабазу і там все вибухає". Ох уж ці ніжні українські жінки" – написала вона.

Говорячи про удар по Криму, українці не забули згадати мем про бавовну.

"Замість "бархатного" в Криму розпочався "бавовняний"сезон, каже Георгій Шабаєв.

Для когось "бавовна" у ворога – це краще, ніж оргазм.

Фото: Ми не празднували

Також українці сміються з цьогорічного пляжного сезону, який відбувається у росіян в окупованому Криму.

9 серпня відзначають Міжнародний день корінних народів світу.

Про це українці також згадали після помсти російським окупантам.

"Якщо втома підштовхує до думок, що про Крим варто забути, згадайте про кримських татар і кримчаків, караїмів та українців, у яких вкрали рідний дім.

Не забуваємо. Не пробачаємо", – написав співзасновник Gres Todorchuk і засновник руху UAnimals Олександр Тодорчук.

Ось ще трохи мемів про руйнування аеродрому: