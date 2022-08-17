У МВС повідомили, скільки українських шкіл обладнані укриттями

Понад 40% українських шкіл забезпечені укриттями. Найгірше забезпечені укриттями заклади освіти Миколаївщини. Там захисні споруди обладнані лише в 16% закладів освіти.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський під час наради з міністром освіти Сергієм Шкарлетом за участю керівників обласних воєнних адміністрацій і громадськості.

Найкраща ситуація у Львівській області, там до початку офлайн навчання готові 83% закладів.

У Києві до відкриття рекомендовано 740 з 1063 шкіл, а саме –68%.

Співробітники системи МВС разом з освітянами обстежують укриття у закладах освіти. За даними МВС, за цей період перевірили понад 80% освітніх закладів, а саме 21 тис. об’єктів.

Бомбосховище у львівському ліцеї. Фото Олени Зеленської

"Головну роль в цьому процесі відіграють органи місцевої влади, адже саме вони відповідальні за підготовку. Ми своєю чергою закріпили за кожним навчальним закладом в регіонах рятувальника – це конкретний працівник, який також відповідатиме за те, чи готовий заклад до нового навчального року", – зазначає Монастирський.

В одному з ліцеїв Львова, де обладнали бомбосховище, побувала перша леді Олена Зеленська.

"Ми маємо усвідомити: навіть за наявності найкращих систем ППО бомбосховище – віднині мастхев для кожного українського дитсадка, школи, інституту. Так само, як це вже багато років є в Ізраїлі, де кожен учень знає, куди бігти у разі повітряної тривоги", – каже вона.

Олена Зеленьска і мер Львова Андрій Садовой інспектують бомбосховище у львівському ліцеї

Олена Зеленська радить батькам, які обрали очне навчання для своїх дітей, особисто відвідати школу і оцінити безпекові умови.

"Пройдіть шляхом, яким у разі тривоги рухатимуться ваші діти. Перевірте все", – говорить вона.

Нагадаємо, 5% українських педагогів наразі перебувають за кордоном.