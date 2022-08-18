Перетворювати місця трагедії на розваги – неприпустимо: у ДАРТ закликають утриматись від "темного" туризму

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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18 серпня 2022

У Державному агентстві розвитку туризму України закликають не подорожувати до місць трагедії на деокупованих територіях.

Тури "темного" туризму організувала одна з фірм, проте вже зупинила продажі, повідомили у ДАРТ.

"Позиція ДАРТ щодо пропозицій "туризму по місцях масових вбивств" на звільнених від окупації містах України є однозначною: перетворювати місця нашої живої трагедії на варіант розваги – неприпустимо", – заявили в агенстві туризму.

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Представники ДАРТ пояснили, що у світовій практиці відомі випадки організації турів категорії dark tourism. Тобто відвідування місць жахливих трагедій. 

 Фото: konradbak / Depositphotos

В агенції з туризму тури до деокупованих місць вважають "прямим потуранням потребам окремих людей, котрі отримують задоволення від спостереження людського болю та наслідків звірств".

"Прецедент з "темними турами" підтвердив наше спільне прагнення провести "червоні лінії" та створити перелік інструментів, які урегулюють бажання учасників ринку влаштовувати заробіток на горі наших співгромадян", – додали у ДАРТ.

Разом із тим у Держагенції з туризму вже розробляють публічну карту місць пам'яті трагедії, яку спричинили російські війська під час повномасштабного вторгнення. Її створюють спільно з  Українським інститутом національної пам'яті та низкою та громадських організацій. 

Нагадаємо, на Київщині планують створити маршрути пам'яті війни. Про ініціативу заявляв очільник Київської ОВА Олег Торкунов.

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