Прикордонники нагородили пенсіонера з Чернігова, який стріляв у ворожий літак з рушниці

Яна Осадча журналіст
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19 серпня 2022

Пенсіонер з Чернігова, який у березні 2022 року відкрив вогонь з рушниці по ворожому літаку, отримав медаль від Державної прикордонної служби.

Про це повідомили у відомстві.

На початку війни окупанти постійно бомбили Чернігів. 5 березня захисники міста збили один з російських літаків. Серед тих, хто відкрив вогонь по винищувачу, був і пенсіонер Валерій Федорович.

Почувши в небі гул, він взяв рушницю і почав стріляти.

"Воно бух, падло, і впало", – так описує пенсіонер знищення ворожого літака.

На пам'ять про подію чоловік залишив собі трофей: фрагмент збитого Су-34.

Під час бойових дій Валерій Федорович допомагав захисникам міста і мирним мешканцям. В підвалі його дому переховувалися сусіди з дітьми.

Коли його спитали, чи пішов би він до армії, якщо б дозволяв вік, чоловік сказав:

"Сьогодні ж! Пішки, карачками поліз би!"

За самовідданість наш герой отримав медаль "За сприяння в охороні державного кордону".

Нагадаємо, нацгвардієць Сергій покинув кар'єру моделі, щоб стати кулеметником у Нацгвадії.

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