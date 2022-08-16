В окупованому Херсоні пенсіонери перерахували виплати окупантів на ЗСУ

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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16 серпня 2022

Пара пенсіонерів із Херсону вирішили передати на Збройним силам України гроші, видані російськими окупантами.

Про цей випадок розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з посиланням на місцеву журналістку.

Гроші пенсіонерам приніс поштар. Це мала бути "пенсія" від окупантів, хоча жодних звернень чи особистих даних росіянами вони не залишали.

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За дві місяці на двох вони отримали 40 тисяч рублів, однак собі російські гроші вирішили не залишати.

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Фото: Nick_Freund/Depositphotos

За словами Соболевського, попри складності життя в окупованому Херсоні, подружжя обміняло гроші на гривні.

Після цього пенсіонери поклали "пенсію" від окупантів собі на картку і перерахували усю суму на потреби української армії.

"Знаєте, завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!", – написав Соболевський.

Нагадаємо, раніше в ОДА повідомили, що в тимчасово окупованому Херсоні батьки та діти бойкотують так звані "російські школи".

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