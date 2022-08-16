В окупованому Херсоні пенсіонери перерахували виплати окупантів на ЗСУ

Пара пенсіонерів із Херсону вирішили передати на Збройним силам України гроші, видані російськими окупантами.

Про цей випадок розповів перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський з посиланням на місцеву журналістку.

Гроші пенсіонерам приніс поштар. Це мала бути "пенсія" від окупантів, хоча жодних звернень чи особистих даних росіянами вони не залишали.

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За дві місяці на двох вони отримали 40 тисяч рублів, однак собі російські гроші вирішили не залишати.

За словами Соболевського, попри складності життя в окупованому Херсоні, подружжя обміняло гроші на гривні.

Після цього пенсіонери поклали "пенсію" від окупантів собі на картку і перерахували усю суму на потреби української армії.

"Знаєте, завдяки таким людям, Херсон і є містом-героєм. На таких патріотах тримається український Херсон. Після деокупації імена цих сміливих і відданих своїй державі людей ми обов'язково назвемо!", – написав Соболевський.

Нагадаємо, раніше в ОДА повідомили, що в тимчасово окупованому Херсоні батьки та діти бойкотують так звані "російські школи".

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