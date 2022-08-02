Помер дитячий невролог Павло Ковальчук, який постраждав під час обстрілу Вінниці

У лікарні помер дитячий невролог Павло Ковальчук, який постраждав внаслідок ракетного удару росіян по Вінниці 14 липня.

Під час обстрілу медик був на робочому місці у клініці "Нейромед" – він отримав 70% опіків тіла.

На жаль, попри численні операції, лікар помер у Кракові, куди його доставили на лікування.

Трагічну звістку повідомили у клініці "Нейромед".

Павло Ковальчук був дитячим неврологом. Фото: "Нейромед"

"Сьогоднішній день приніс для нас неоціненну втрату. Не стало неймовірно талановитого дитячого лікаря невролога Ковальчука Павла Васильовича. Він мужньо боровся за своє життя протягом двадцяти днів, після рашистського теракту у Вінниці 14 липня, але численні опіки та поранення виявились дуже важкими.

Неможливо виміряти сум та біль, який відчуває зараз вся команда Нейромед. Висловлюємо глибокі співчуття рідним, близьким та друзям Павла Васильовича ми як ніхто розуміємо та розділяємо ваш біль.

Вічна та світла пам’ять", – написали у клініці.

21 липня Павло зміг розповісти про свій стан – текст надрукувала та опублікувала у Facebook його дружина.

"14.07.22 мені пощастило вийти з палаючого кабінету (про це напевно, буде написана окрема книжка).

З допомогою перехожих я дістався до станції швидкої допомоги, де отримав знеболення і був доставлений до реанімації МКЛ ШМД №2, де отримав першу невідкладну допомогу, звідки й був переведений в опікову реанімаційну Пироговської лікарні", – сказав Павло.

Лікарі відразу провели діагностику, охолодження та інфузійну терапію, і виконали першу операцію.

Наступну операцію медику зробили вже 16 липня, а ще за день його гелікоптером перевезли до Львова.

Через перевантаженість Львівського опікового центру група парамедиків доставила Павла з дружиною до кордону з Польщею.

Звідти лікаря перевезли до Кракова гелікоптером.

На жаль, лікаря врятувати не вдалося.

Павло Ковальчук з дружиною. Фото: Pavlo Kovalchuk

У соцмережах українці згадують Павла Ковальчука як професійного та чуйного медика.

"Щирий, світлий, харизматичний, істинний ерудит, надзвичайно обдарований лікар, справжній професіонал своєї справи..

Тобою неможливо було не захоплюватися. Завжди повний енергії та сміливих задумів, спішив творити добро та щедро ділився своїм талантом та знаннями...

Паша, ми пам’ятатимемо тебе завжди, пишаємось, що ти був у нашому житті. Плачемо разом із рідними", – додали вони.", – написали працівники медичного центру "Evidence".

Свої спогади про лікаря також опублікував батько одного з пацієнтів Василь Рябчук.

"Я особисто не був з ним знайомий. Але на прийомі у нього за тиждень до трагедії був мій менший син Денис.

8-річний хлопчик був у захопленні – від лікарської доброти і вміння спілкуватись з дітьми. А щодо професійних якостей Павла Васильовича годі й казати – всі вважали його одним з найкращих в Україні. Горіть в пеклі, російські скоти. Світла пам‘ять Лікарю…" – написав чоловік.

Також анестезіолог Іван Черненко закликав українців підписати петицію щодо бойкотування російських медиків.

"Щирі співчуття рідним. Найменше, що ми можемо зробити – це назавжди припинити співпрацю з рф і з медиками також. Тому вкотре прошу підписати петицію", – додав лікар.

Нагадаємо, 14 липня російські окупанти обстріляли Вінницю високоточними ракетами типу "Калібр".

Клініка "Нейромед" дуже постраждала від удару. ЇЇ приміщення на першому поверсі при Будинку побуту "Ювілейний" було повністю знищене.

Крім Павла Ковальчука, серед працівників "Нейромеду" загинули лікарка-неврологиня Наталя Фальштинська, адміністраторка Катерина Гула та менеджерка Тетяна Харченко.

Загалом від російського теракту загинули уже 26 людей, серед яких троє дітей.