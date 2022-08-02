На Дніпропетровщині засудили подружжя, яке знімало порнографію за участю 3-річної доньки

Яна Осадча журналіст
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2 серпня 2022

На Дніпропетровщині подружжя, яке створювало дитячу порнографію за участю власної 3-річної доньки, засудили на 9 років позбавлення волі.

Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

Чоловіка та жінку визнали винними у виготовленні, розповсюдженні дитячої порнографії та примушуванні малолітньої дитини до участі в її створенні.

Окрім того, батьків звинуватили у розбещенні дитини та незаконному придбанні, виготовленні, зберіганні наркотичних засобів.

 Фото: JanPietruszka/Depositphotos

Прокурори довели, що з липня 2019 по січень 2020 року батько та мати розбещували свою трирічну доньку.

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Відволікаючи дівчинку мобільним телефоном, мати вчиняла розпусні дії, а чоловік здійснював фото та відеозйомку порнографічного характеру. В подальшому фото та відео вони розповсюджували в інтернеті через месенджер.

"Під час проведення обшуку за місцем проживання подружжя вилучено фото та відеоматеріали із дитячою порнографією на мобільних телефонах та флешнакопичувачах, а також було виявлено сліп-пакети з наркотичним засобом – канабіс", – кажуть у Генпрокуратурі.

Під час розгляду кримінального провадження у суді обвинувачені не визнали свою вину у вчиненні кримінальних правопорушень.

Нагадаємо, у Києві викрили 24-річну жінку з Житомирщини, яка займалася збутом дитячої порнографії.

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