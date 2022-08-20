Кабмін дозволив користуватись документами з додатку "Дія" в інших країнах: перелік

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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20 серпня 2022

Українцям дозволили користуватись персональними даними з додатку "Дія" в інших країнах.

Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, додавши до нього перелік країн.

Таким чином українці зможуть використовувати додаток та електронні документи, а також інші дані для отримання послуг закордоном.

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"Дію" визнали 58 країн світу, державні установи яких зможуть використовувати електронні документи в додатку.

Фото: Rawpixel/Depositphotos

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Список країн:

  • Австралія
  • Азербайджан
  • Аргентина
  • Буркіна-Фасо
  • Люксембург
  • Греція
  • Грузія
  • Ізраїль
  • Ірландія
  • Мавританія
  • Італія
  • Канада
  • Андорра
  • Ліхтенштейн
  • Монако
  • Бельгія
  • Данія
  • Іспанія
  • Марокко
  • Норвегія
  • Таїланд
  • Швеція
  • Латвія
  • Литва
  • Нідерланди
  • Нова Зеландія
  • Об’єднані Арабські Емірати
  • Португалія
  • Австрія
  • Албанія
  • Болгарія
  • Боснія і Герцеговина
  • Естонія
  • Ісландія
  • Кабо-Верде
  • Кіпр
  • Мальта
  • Молдова
  • Північна Македонія
  • Польща
  • Сан-Марино
  • Сенегал
  • Словенія
  • Хорватія
  • Чорногорія
  • Румунія
  • Словаччина
  • Велика Британія
  • США
  • Уругвай
  • Туніс
  • Туреччина
  • Угорщина
  • Німеччина
  • Фінляндія
  • Франція
  • Чехія
  • Швейцарія

При цьому персональні дані українців не передаватимуть країнам, які Верховна Рада визнала державами-агресорами чи окупантами.

Також це стосується  країн, які знаходяться з ними в митних чи воєнних союзах.

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