Кабмін дозволив користуватись документами з додатку "Дія" в інших країнах: перелік

Українцям дозволили користуватись персональними даними з додатку "Дія" в інших країнах.
Відповідне рішення ухвалив Кабінет міністрів України, додавши до нього перелік країн.
Таким чином українці зможуть використовувати додаток та електронні документи, а також інші дані для отримання послуг закордоном.
"Дію" визнали 58 країн світу, державні установи яких зможуть використовувати електронні документи в додатку.
|Фото: Rawpixel/Depositphotos
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Список країн:
- Австралія
- Азербайджан
- Аргентина
- Буркіна-Фасо
- Люксембург
- Греція
- Грузія
- Ізраїль
- Ірландія
- Мавританія
- Італія
- Канада
- Андорра
- Ліхтенштейн
- Монако
- Бельгія
- Данія
- Іспанія
- Марокко
- Норвегія
- Таїланд
- Швеція
- Латвія
- Литва
- Нідерланди
- Нова Зеландія
- Об’єднані Арабські Емірати
- Португалія
- Австрія
- Албанія
- Болгарія
- Боснія і Герцеговина
- Естонія
- Ісландія
- Кабо-Верде
- Кіпр
- Мальта
- Молдова
- Північна Македонія
- Польща
- Сан-Марино
- Сенегал
- Словенія
- Хорватія
- Чорногорія
- Румунія
- Словаччина
- Велика Британія
- США
- Уругвай
- Туніс
- Туреччина
- Угорщина
- Німеччина
- Фінляндія
- Франція
- Чехія
- Швейцарія
При цьому персональні дані українців не передаватимуть країнам, які Верховна Рада визнала державами-агресорами чи окупантами.
Також це стосується країн, які знаходяться з ними в митних чи воєнних союзах.
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