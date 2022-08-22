У День Незалежності українців просять виходити на акції за кордоном: список локацій

Українців за кордоном закликають виходити на вулиці міст за кордоном і підтримати Україну до Дня Незалежності протягом 23-24 серпня.
Зокрема, організації-партнери "Українського Свідка" (Ukrainian Witness) запрошують активістів долучитися до акції #sparkofcourage.
Вони закликають нагадати світові про окуповані ворогом Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області й Крим, а також захисників "Азовсталі", які перебувають у полоні.
Про це повідомляє засновник проєкту Віталій Дейнега на своїй сторінці у Facebook.
"За час війни я пару разів їздив до США у різних справах, так чи інакше повʼязаних з війною. І один з найвідоміших американських генералів сказав мені просту річ: "Ви програєте іншим спільнотам.
У цьому пості є перелік акцій, з організаторами яких я знайомий особисто і маю довіру. Цей перелік росте. І дуже важливо, щоб кожен з вас зробив свою частину роботи, щоб вони були масовими. Виходьте, приводьте друзів чи просто перекиньте їм цей пост. Україна має лунати гучно", – написав Дейнега.
Акція #sparkofcourage 23 серпня
Суть акції #sparkofcourage – запалити свічку на заході сонця 23 серпня у памʼять про тих, хто відстоює незалежність України, і поширити це в соцмережах.
Ця акція проходитиме у кількох містах.
- Місце: штат Техас, місто Остін, локація Texas State Capitol.
Час: 7 p.m.
- Місце: штат Техас, місто: Сан-Антоніо, локація – вікна власних будинків.
Час: на заході сонця.
- Місце: штат Нью-Йорк, місто Нью-Йорк, Bowling Green park.
Час: 7:30 p.m.
- Штат: Массачусетс, місто Бостон, локація вікна власних будинків.
Час: на заході сонця.
Акції 24 серпня
|Фото: MoreThanProduction/Depositphotos
Розгортання найбільшого прапора України
- Місце: штат Нью-Йорк, місто Нью-Йорк, локація Seep Meadow, Central Park.
Час: 5:30 p.m.
Раллі на підтримку України
- Місце: штат Техас, місто Остін, локація Texas State Capitol.
Час: 11 a.m.
Концерт гурту СКАЙ
- Місце: штат Техас, місто Сан-Антоніо, локація THE ROCK BOX, 1223 E Houston St, San Antonio, TX 78205.
Час: 7p.m
Підняття прапора над мерією Бостона, хода незалежності центральною вулицею Бостона, живий ланцюг навколо головного парку Бостона
- Місце: штат Массачусетс, місто Бостон, локація Boston City Hall Plaza, Boston, MA.
Час: 12 p.m.
Підняття прапора України на головній площі Салема
- Місце: штат Массачусетс, місто Салем.
Час: 10 а.m.
"Міжнародна підтримка у вигляді важкого озброєння в День Незалежності потрібна нашій країні як ніколи.
Чим більше підтримки буде для України, тим більше важкого озброєння вона отримає. І тим скоріше звільнить окуповані росією території і зупинить загарбника!", – йдеться у повідомленні.
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