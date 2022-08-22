У День Незалежності українців просять виходити на акції за кордоном: список локацій

Українців за кордоном закликають виходити на вулиці міст за кордоном і підтримати Україну до Дня Незалежності протягом 23-24 серпня.

Зокрема, організації-партнери "Українського Свідка" (Ukrainian Witness) запрошують активістів долучитися до акції #sparkofcourage.

Вони закликають нагадати світові про окуповані ворогом Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області й Крим, а також захисників "Азовсталі", які перебувають у полоні.

Про це повідомляє засновник проєкту Віталій Дейнега на своїй сторінці у Facebook.

"За час війни я пару разів їздив до США у різних справах, так чи інакше повʼязаних з війною. І один з найвідоміших американських генералів сказав мені просту річ: "Ви програєте іншим спільнотам.

У цьому пості є перелік акцій, з організаторами яких я знайомий особисто і маю довіру. Цей перелік росте. І дуже важливо, щоб кожен з вас зробив свою частину роботи, щоб вони були масовими. Виходьте, приводьте друзів чи просто перекиньте їм цей пост. Україна має лунати гучно", – написав Дейнега.

Акція #sparkofcourage 23 серпня

Суть акції #sparkofcourage – запалити свічку на заході сонця 23 серпня у памʼять про тих, хто відстоює незалежність України, і поширити це в соцмережах.

Ця акція проходитиме у кількох містах.

Місце: штат Техас, місто Остін, локація Texas State Capitol.

Час: 7 p.m.

Місце: штат Техас, місто: Сан-Антоніо, локація – вікна власних будинків.

Час: на заході сонця.

Місце: штат Нью-Йорк, місто Нью-Йорк, Bowling Green park.

Час: 7:30 p.m.

Штат: Массачусетс, місто Бостон, локація вікна власних будинків.

Час: на заході сонця.

Акції 24 серпня

Розгортання найбільшого прапора України

Місце: штат Нью-Йорк, місто Нью-Йорк, локація Seep Meadow, Central Park.

Час: 5:30 p.m.

Раллі на підтримку України

Місце: штат Техас, місто Остін, локація Texas State Capitol.

Час: 11 a.m.

Концерт гурту СКАЙ

Місце: штат Техас, місто Сан-Антоніо, локація THE ROCK BOX, 1223 E Houston St, San Antonio, TX 78205.

Час: 7p.m

Підняття прапора над мерією Бостона, хода незалежності центральною вулицею Бостона, живий ланцюг навколо головного парку Бостона

Місце: штат Массачусетс, місто Бостон, локація Boston City Hall Plaza, Boston, MA.

Час: 12 p.m.

Підняття прапора України на головній площі Салема

Місце: штат Массачусетс, місто Салем.

Час: 10 а.m.

"Міжнародна підтримка у вигляді важкого озброєння в День Незалежності потрібна нашій країні як ніколи.

Чим більше підтримки буде для України, тим більше важкого озброєння вона отримає. І тим скоріше звільнить окуповані росією території і зупинить загарбника!", – йдеться у повідомленні.