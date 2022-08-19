У Spotify з’явився офіційний плейліст до Дня Незалежності

Діана Кречетова журналістка УП.Життя
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19 серпня 2022

На стрімінговому сервісі Spotify до Дня Незалежності України з'явився плейліст з музикою українських та світових виконавців – UNITED24: Music For Ukraine.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Нова співпраця UNITED24 (глобальна ініціатива з підтримки України під час війни). Цього разу з одним із найбільшим стримінгових сервісів світу – Spotify.

Там з‘явився плейліст UNITED24: Music for Ukraine. Його створили до Дня Незалежності України. Слухайте топові треки та допомагайте українським медикам", написав Федоров у Telegram.

Кожен охочий слухач може пожертвувати символічну суму 24 долари фандрейзинговій платформі UNITED24. Зібрані кошти підуть на підтримку українських лікарів.

У Spotify запевняють, що плейліст буде оновлюватися навіть після Дня Незалежності 24 серпня, "щоб допомогти ділитися голосами України зі світом".

У плейлісті зібрані пісні як вітчизняних, так і світових виконавців, які підтримують Україну в умовах повномасштабної війни з РФ. Список треків буде оновлюватися щотижня, поповнюючись піснями відомих світових виконавців, які популяризуватимуть проєкт серед західної аудиторії.

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Для цього кожен артист запише відео із закликом підписатись та задонатити, а також присвятить одну зі своїх пісень Україні, яку закріплять першою в плейлісті. Першим до багатомільйонної аудиторії Spotify звернувся президент Володимир Зеленський:

"Шість місяців тому росія розпочала повномасштабну війну проти України. Ми вистояли, а голоси наших виконавців лунали в усьому світі. Боротьба триває, і сьогодні ми потребуємо вашої підтримки як ніколи. Дякую всім поціновувачам музики. Слухайте українську музику, поширюйте її та доєднуйтесь до нашої фандрейзингової платформи UNITED24!"

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Станом на 19 серпня до топ-10 пісень плейлісту UNITED24: Music For Ukraine входять:

  • Tom Odell – Another Love,
  • Imagine Dragons – Bones,
  • Mark Ronson, Miley Cyrus – Nothing Breaks Like a Heart,
  • український гурт KALUSH – Stefania,
  • Ed Sheeran, Антитіла (український гурт) – 2step,
  • український гурт Go_A – SHUM,
  • Pink Floyd, Андрій Хливнюк (Бумбокс) – Hey Hey Rise Up,
  • ARTBAT – Horizon,
  • Madonna – Sorry,
  • Scott Rill, Yasmin Levy – La alegria.

Нагадаємо, Imagine Dragons приєдналися до фандрейзингової платформи United24, щоб просувати напрям "Медична допомога" – допомагати шукати можливості задля збільшення кількості благодійних внесків.

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