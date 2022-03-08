В Україні запустили медіапроєкт Ukrainian Witness, щоб розповідати іноземцям про війну

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега запустив медіапроєкт Ukrainian Witness, щоб інформувати іноземців про війну, яку розв’язала Росія.

Ініціативу вже запустили у Facebook, Instagram і Telegram різними мовами.

"Мета проєкту – зафіксувати та показати світу війну, що зараз відбувається у нашій країні. Це будуть хроніки непростого часу, які наші діти будуть дивитися на уроках історії України.

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Нам необхідна підтримка ЗМІ, адже ми прагнемо спільного – показувати світові реальність без викривлення", – кажуть організатори.

Фото: Ukrainian Witness

Проєкт уже є на таких платформах:

Facebook (Ukrainian Witness, українською та англійською);

Instagram (Ukrainian Witness, українською та англійською);

Telegram ("Український свідок", для українців);

Telegram ("Свидетель Украины", для росіян).

Ukrainian Witness отримує ексклюзивні відео та фото, зокрема від українських військових.

Цей контент транслюють з коментарями англійською мовою, щоб більше людей розуміли, що відбувається в Україні.

Також автори проєкту публікують матеріали для російськомовних користувачів у соцмережах, до яких ті ще мають доступ.

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Наразі російськомовний Telegram-канал "Свидетель Украины" вже зібрав понад 100 тисяч користувачів.

"Те, що вони зараз бачать у своїх ЗМІ – жорстоке викривлення фактів та подій.

На жаль, сайти українських видань для них заблоковані, тож ми посилюємо присутність у Instagram та Telegram", – кажуть організатори.

Загалом усі охочі можуть ділитися інформацією з "Українським свідком".

Якісно зняті сюжети або фото, які ще ніде не публікувалися, потрібно надсилати на адресу materials.uw@gmail.com.

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