В Україні запустили медіапроєкт Ukrainian Witness, щоб розповідати іноземцям про війну

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
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8 березня 2022

Засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега запустив медіапроєкт Ukrainian Witness, щоб інформувати іноземців про війну, яку розв’язала Росія.

Ініціативу вже запустили у Facebook, Instagram і Telegram різними мовами.

"Мета проєкту – зафіксувати та показати світу війну, що зараз відбувається у нашій країні. Це будуть хроніки непростого часу, які наші діти будуть дивитися на уроках історії України. 

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Нам необхідна підтримка ЗМІ, адже ми прагнемо спільного – показувати світові реальність без викривлення", – кажуть організатори.

 Фото: Ukrainian Witness

Проєкт уже є на таких платформах:

  • Facebook (Ukrainian Witness, українською та англійською);
  • Instagram (Ukrainian Witness, українською та англійською);
  • Telegram ("Український свідок", для українців);
  • Telegram ("Свидетель Украины", для росіян).

Ukrainian Witness отримує ексклюзивні відео та фото, зокрема від українських військових.

Цей контент транслюють з коментарями англійською мовою, щоб більше людей розуміли, що відбувається в Україні. 

Також автори проєкту публікують матеріали для російськомовних користувачів у соцмережах, до яких ті ще мають доступ. 

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Наразі російськомовний Telegram-канал "Свидетель Украины" вже зібрав понад 100 тисяч користувачів.  

"Те, що вони зараз бачать у своїх ЗМІ – жорстоке викривлення фактів та подій. 

На жаль, сайти українських видань для них заблоковані, тож ми посилюємо присутність у Instagram та Telegram", – кажуть організатори.

Загалом усі охочі можуть ділитися інформацією з "Українським свідком".

Якісно зняті сюжети або фото, які ще ніде не публікувалися, потрібно надсилати на адресу materials.uw@gmail.com.

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