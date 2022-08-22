У ДСНС пояснили, якими мають бути сигнали про небезпеку

Яна Осадча журналіст
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22 серпня 2022

Для сповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації має звучати попереджувальний сигнал "Увага всім".

Йдеться про уривчастий звук електросирен, часті гудки транспорту, зокрема у запису на радіо та через вуличні гучномовні пристрої, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України.

Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три-п’ять хвилин.

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"Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації", – пояснюють у відомстві.

 Фото: lenschanger/Depositphotos

Деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Зокрема, про хімічну небезпеку буде сповіщати звук церковних дзвонів, а про радіаційну – дзвін в набат.

У Православній церкві України пояснюють, що набатний, або суцільний дзвін – це безперервні, часті удари у великий дзвін.

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