У ДСНС пояснили, якими мають бути сигнали про небезпеку

Для сповіщення населення про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації має звучати попереджувальний сигнал "Увага всім".
Йдеться про уривчастий звук електросирен, часті гудки транспорту, зокрема у запису на радіо та через вуличні гучномовні пристрої, повідомляють у Державній службі надзвичайних ситуацій України.
Тривалість звучання попереджувального сигналу становить три-п’ять хвилин.
"Після попереджувального сигналу здійснюється трансляція телерадіомережами відповідних повідомлень про загрозу або виникнення надзвичайної ситуації", – пояснюють у відомстві.
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Деякі територіальні громади запровадили кілька сигналів тривоги, що повідомлятимуть про різні види небезпеки. Зокрема, про хімічну небезпеку буде сповіщати звук церковних дзвонів, а про радіаційну – дзвін в набат.
У Православній церкві України пояснюють, що набатний, або суцільний дзвін – це безперервні, часті удари у великий дзвін.
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