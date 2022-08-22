Чи може дитина-переселенець навчатися у двох українських школах одночасно – пояснює освітній омбудсмен

Яна Осадча журналіст
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22 серпня 2022

Учні-переселенці, які через війну переїхали у більш безпечніші регіони України, мають обрати одну школу для навчання.

Займатися одночасно у двох українських школах на різних формах навчання не можна, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у коментарі "Українській правді. Життя".

За його словами, наразі зарахування і відрахування дітей зі шкіл відбувається за правилами мирного часу. Батьки мають забрати документи з одного закладу освіти і надати їх до іншого.

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"Діє наказ МОН № 367 від 2018 року, який впорядковує ці процедури. Треба відраховуватися зі школи, де вчилися раніше, і влаштовуватися до закладу освіти за місцем проживання", – каже він.

 Фото: Wavebreakmedia/Depositphotos

Освітній омбудсмен зазначає, що якщо дитина буде навчатися у двох школах, то на неї йтиме подвійне фінансування.

"Тобто це – нецільове використання бюджетних коштів, що може стати підставою для серйозних неприємностей для керівника закладу освіти, пояснює Горбачов. 

Освітній омбудсмен також зазначає, що чинне законодавство не передбачає такої форми, як тимчасове зарахування дитини до школи.

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