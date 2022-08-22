Чи може дитина-переселенець навчатися у двох українських школах одночасно – пояснює освітній омбудсмен

Учні-переселенці, які через війну переїхали у більш безпечніші регіони України, мають обрати одну школу для навчання.

Займатися одночасно у двох українських школах на різних формах навчання не можна, повідомив освітній омбудсмен Сергій Горбачов у коментарі "Українській правді. Життя".

За його словами, наразі зарахування і відрахування дітей зі шкіл відбувається за правилами мирного часу. Батьки мають забрати документи з одного закладу освіти і надати їх до іншого.

"Діє наказ МОН № 367 від 2018 року, який впорядковує ці процедури. Треба відраховуватися зі школи, де вчилися раніше, і влаштовуватися до закладу освіти за місцем проживання", – каже він.

Освітній омбудсмен зазначає, що якщо дитина буде навчатися у двох школах, то на неї йтиме подвійне фінансування.

"Тобто це – нецільове використання бюджетних коштів, що може стати підставою для серйозних неприємностей для керівника закладу освіти, – пояснює Горбачов.

Освітній омбудсмен також зазначає, що чинне законодавство не передбачає такої форми, як тимчасове зарахування дитини до школи.