Видали повістку на блокпості або в іншій області: чи можна від неї відмовитись і які будуть наслідки

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Захищати свою державу – це обов'язок громадян.

Однак деякі українці скаржаться на "рейди" поліції у громадських місцях, під час яких чоловікам призовного віку виписують повістки.

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Повістки навіть почали роздавати як покарання – за секс на пляжі чи порушення комендантської години.

Українці створили петицію, у якій просили заборонити видавати повістки на блокпостах, АЗС та на вулиці.

У відповідь президент Володимир Зеленський доручив прем'єр-міністру Денису Шмигалю перевірити законність таких вручень.

Насправді ж видавати повістки на вулиці, на блокпості чи в інших місцях – цілком законно.

Однак люди, які "полюють" на призовників, можуть робити це з порушеннями – наприклад, на місці заповнювати пусті бланки.

"Українська правда. Життя" вирішила дізнатися, як діяти, якщо вам вручають повістки на пляжах, у клубах чи на блокпостах, та в яких випадках від повістки можна відмовитися.

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Розібратися в цій темі нам допомогли:

Анна Оржеховська – юристка гарячої лінії Асоціації правників України з надання безкоштовної правової допомоги громадянам;

– юристка гарячої лінії Асоціації правників України з надання безкоштовної правової допомоги громадянам; Андрій Новак – адвокат юридичної фірми "Міллер".

❗️Важливо: Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України, шанування її державних символів є обов'язком громадян України (Стаття 65 Конституції України).

Що робити, якщо ви отримали повістку у громадському місці? Зокрема, якщо її виписала поліція чи військові?

По-перше, представники поліції, Збройних сил, тероборони не мають права виписувати повістки, наголошує юристка Анна Оржеховська.

Вони можуть лише супроводжувати уповноважених осіб при врученні повісток, перевіряти документи.

Уповноваженими на вручення повісток є:

органи місцевого самоврядування;

керівники підприємств, установ, організацій, зокрема закладів освіти (незалежно від підпорядкування і форми власності);

управителі багатоквартирних будинків;

посадові особи районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки (раніше – військкомату).

Це питання урегульоване у п. 56 Постанові Кабінету України №352.

Місце для вручення повісток ніяк не регламентоване законодавством – тільки перелік осіб, які їх вручають.

Це означає, що вам можуть вручити повістку у будь-якому місці, і це законно.

Однак основне запитання виникає до виписування повісток "на ходу" – заповнення пустих бланків.

Призов на службу відбувається за наказом військових комісарів, наголошують правники.

Тобто воєнком має сформувати повістку, заповнити туди ваші персональні дані і передати її уповноваженій особі.

"Ймовірність, що вже заповнену повістку десь на вулиці вручать саме тій особі – один на мільйон. Тому відбувається заповнення пустих повісток з печаткою "на колінці", – каже Андрій Новак.

Водночас не існує вимоги, щоб повістка була заповнена у приміщенні військкомату.

"Мало хто фіксує факт порушення при врученні повістки актами та скаргами, тому поліціянти фактично вписують дані людей у "чисті "бланки з печаткою військового комісара.

Дійсно, це нова негативна реалія, яка не прописана в законодавстві. Є такий принцип права, що не заборонено законом, те дозволено", – каже Анна Оржеховська.

Утім, державні органи мають діяти згідно з інструкцією.

"Для державних органів дозволено те, що встановлено законом. Якщо сказано, що повістку має заповнити воєнком, це означає що він має сісти і заповнити її, і вже потім доручити уповноваженій особі.

Тому ми кажемо, що повістки, які вручаються на вулицях, у нічних клубах чи метро, вручаються з порушенням правил. Саме через це", – каже юрист.

Якщо людина, яка вручає вам повістку, "на ходу" заповнює порожній бланк з підписом і печаткою керівника територіального центру, ви можете оскаржити такі дії. Щоправда, наразі невідомо, як вирішуються такі справи на практиці.

Що робити при врученні повістки і як перевірити, чи правильно вона заповнена?

Захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком громадян

✅ Насамперед треба з’ясувати посади та повноваження тих, хто намагається її вручити.

✅ Далі потрібно перевірити, чи правильно оформлена повістка, уважно прочитати її та перевірити всі вказані дані.

✅ За необхідності можна перевірити в інтернеті прізвище керівника територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

✅ У повістці мають бути вказані прізвище, ім’я та по батькові мобілізованого, його адреса.

✅ При цьому військова спеціальність, зазначена у повістці, повинна збігатися зі спеціальністю, вказаною у військовому квитку.

✅ Має бути вказаний вид повістки (уточнення облікових даних, проходження медкомісії, прибуття до ТЦКСП, призов на військову службу).

✅ Також у повістці повинні бути зазначені: дата, час, адреса місця прибуття та перелік документів, які людина повинна мати при собі.

✅ Повістка має бути скріплена печаткою та завірена підписом військового комісара.

"Зверніть увагу на наявність оригінальної печатки районного чи міського центру комплектування та соціальної підтримки, штампи на кшталт "Для довідок" вважаються недійсними", – наголошує юристка.

Що робити, якщо повістка виписана з порушеннями?

Якщо повістка виписана з порушеннями, то призовник може наполягати на складанні акту про виявлене порушення.

Якщо ж люди, які вручають повістку, відмовляються складати акт – викликати поліцію для фіксації відмови.

Після складання акту юристка радить сфотографувати його і саму повістку.

За необхідності ви зможете звернутися по допомогу правників.

Коли і як можна відмовитися від повістки?

Поважними причинами для відмови від повістки є такі обставини:

якщо у повістці неправильно вказано ПІБ людини і є підстави вважати, що ця повістка може бути адресована комусь іншому;

якщо повістку вручає особа, яка не уповноважена це робити;

на повістці немає печатки військкомату/підпису військового комісара.

Щоб відмовитися від повістки, потрібно озвучити, чому ви відмовляєтеся та не підписувати повістку.

Уповноважені особи мають скласти акт про відмову від повістки.

Цей акт заповнюють ті, хто вручає повістку.

"Теоретично, у них має бути акт, або вони можуть самостійно його написати.

Ви маєте зазначити причину відмови від повістки, наприклад, порушено порядок вручення або заповнювали неуповноважені особи", – каже Андрій Новак.

Важливо, щоб акт про відмову було складено у присутності мінімум 2 свідків, які б могли підтвердити причину відмови.

"Також можна звернутися зі скаргою до військового комісара, до Міноборони та омбудсмена з прав людини за порушення порядку мобілізації", – каже Анна Оржеховська.

Ви відмовилися від повістки. Що далі?

Воєнком може винести постанову про притягнення до адмінвідповідальності

Акт про відмову направляється до військкомату. На основі цього начальник ТЦКСП може сформувати матеріали адміністративної справи, готувати протокол про адмінправопорушення.

"Теоретично, якщо вам видали неправильно оформлену повістку та/або це зробили неуповноважені особи і ви зазначили це в акті відмови, військкомат мав би врахувати вашу скаргу, і направити уповноважену особу, щоб вона повторно вручила вам правильно заповнену повістку.

Якщо воєнкоми порядні, вони саме так і роблять", – каже Андрій Новак.

Однак воєнком може винести постанову про притягнення до адмінвідповідальності. Цей документ уже є рішенням, тому його необхідно буде оскаржувати у судовому порядку.

"Якщо проти людини винесли постанову про ухилення від мобілізації, він може піти в суд.

І вже в ході судового процесу він має право довести, що він не ухилявся від мобілізації, і повістка була вручена з порушенням.

Суди саме на це звертають увагу, аби повістка була вручена по всіх інструкціях. Є велика ймовірність того, що суд визнає таке вручення неправомірним", – каже юрист.

За яким принципом виписують повістки? Чому хтось їх отримав, а хтось – ні?

На блокпостах чи у громадських місцях повістки видають рандомно.

Якщо ж вам принесли уже заповнену повістку додому, на місце роботи або навчання, значить є така необхідність відповідно до мобілізаційних завдань.

Нагадаємо, повістки бувають різних видів, а їх вручення ще не означає мобілізацію.

"Якщо на вулиці вручають повістки – їх вручають рандомно чоловікам, яких бачать. Якщо повістки вручають вдома, усе залежить від мобілізаційних завдань від Генштабу.

Наприклад, Генштаб сказав зібрати по якомусь району певну кількість артилеристів, радистів", – каже Андрій Новак.

Тоді начальники військкомату виписують повістки військовозобов’язаним залежно від інформації про них, яка є у ТЦКСП: кваліфікація, сімейний стан тощо.

Юрист наголошує: якби люди виконували вимоги законодавства і вчасно сповіщали військкомати про зміну своїх сімейних і персональних даних, ситуації з масовою видачею повісток на блокпостах не було б.

"Воєнком не знає про людину нічого. У його картці записано, що людині, умовно, 20 років, у неї немає інвалідності, немає дітей. А ситуація могла вже змінитися.

Якби люди оновлювали інформацію про стан здоров’я, навчання, сімейний стан, зміну місця проживання, військкомати знали б, де і кому видавати повістки першочергово, а кому взагалі не видавати", – пояснює Новак.

Що робити, якщо людині, яка поїхала у відрядження в іншу область, видають повістку?

Таке вручення є незаконним, оскільки облік військовозобов’язаних здійснюється за місцем їхнього проживання (реєстрації).

Спершу варто усно пояснити, чому ви перебуваєте у тому чи іншому місці. Можна показати наказ роботодавця про відрядження.

Якщо вам все одно вручають повістку, варто наполягати на складанні акту про відмову від отримання повістки, пояснює Анна Оржеховська.

Що робити, якщо повістку видають людині, яка вже служить, але повернулася на вихідні, у відпустку?

У такому випадку людина має пред’явити військовий квиток або посвідчення добровольця ТРО, пояснивши причину перебування у місці вручення повістки.

Так само, якщо людина перебуває вдома, бо у її підрозділі є проблеми з оформленням або з інших причин, наголошує Анна Оржеховська.

Чи буде покарання за відмову від повістки? Чи є це правопорушенням?

Правопорушенням є не відмова від повістки, а невиконання дій, які там зафіксовані (зокрема, неявка до ТЦКСП).

"Питання не в самій повістці. Ви можете її не взяти. Суть в тому, які дії ви вчиняєте/не вчиняєте відповідно до законодавства. Є обов'язок громадянина згідно зі статтею 65 Конституції України – захищати незалежність, суверенітет України.

Ви повинні законним шляхом довести державним органам, що маєте законні підстави, які унеможливлюють виконання цього обов'язку", – пояснює юристка.

Водночас законодавство України передбачає випадки, коли можна не приходити до військкомату, навіть отримавши повістку.

Відповідно до п. 11 ст. 2 Закону України "Про військовий обов’язок та військову службу" підставами для неявки за повісткою можуть бути:

перешкода стихійного харак­теру;

хвороба призовника;

смерть або тяжка хвороба близького родича (чоловік, дружина, батько, мати, діти та інші);

інші обставини, які позбавляють його можливості прибути.

Чи можуть відмову від повістки розцінити як ухилення від служби?

"Теоретично, відмову від повістки можуть з першого разу трактувати як ухилення від служби. Як це відбувається на практиці – важко сказати, я не стикався з такими випадками", – каже Андрій Новак.

Якщо ж людина перший раз відмовиться від неправильно оформленої повістки та оскаржить її вручення, є велика ймовірність, що суд стане на сторону громадянина.

"Але поліція з представниками тероборони записує всі дані людини, де вона мешкає. Тому вони можуть прийти туди з новою, вже правильно заповненою повісткою. Якщо від цієї повістки людина відмовиться, це трактуватимуть як ухилення. Може бути адміністративна відповідальність.

Наступного разу вже буде повторне правопорушення протягом року. Відповідно, за це санкція буде більша", – каже юрист.

Якщо людина вже отримала повістку і не з'явилася до ТЦКСП, за це передбачена адміністративна відповідальність. Якщо це повториться вдруге – вже може бути кримінальна відповідальність, залежно від рішення начальника ТЦКСП.

Чим сильніше людина намагається втекти від повісток, тим жорсткішим може бути покарання, наголошують юристи.

❗️Отже, якщо вам вручили правильно заповнену повістку – не ухиляйтеся та не ігноруйте її. Варто виконати вимоги, вказані у повістці (прибути до ТЦКСП, пройти медкомісію тощо).

Яке покарання передбачене за ігнорування повісток?

За порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію людину можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

"Адміністративка" передбачена за порушення правил військового обліку, пояснює юристка Анна Оржеховська.

Зокрема, якщо людина відмовляється ставати на військовий облік або не повідомляє військкомат про зміни місця реєстрації (перепрописку в іншому місті або області).

Відповідальність за це може настати і без отримання повістки. Йдеться про штраф від 100 до 200 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 1700 до 3400 гривень).

Повторне скоєння правопорушення протягом року, за яке людину вже штрафували, а також вчинення такого правопорушення в особливий період уже передбачає більше покарання.

Йдеться про штраф від 200 до 300 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 3400 до 5100 гривень), а для посадових осіб – від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 5100 до 8500 гривень).

Водночас за ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та на особливий період на громадянина чекає кримінальна відповідальність (Стаття 336 Кримінального кодексу).

У цьому випадку передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком від 3 до 5 років.

Також Національна поліція має право здійснювати адміністративне затримання військовозобовʼязаних при порушенні законодавства про мобілізаційну підготовку та мобілізацію і доставляти їх до ТЦКСП.

Від чого залежить ступінь покарання?

Суд враховує усі обставини, зокрема, чи були в людини раніше адміністративні або кримінальні правопорушення.

Також ступінь покарання залежить від того, яка це повістка.

"Якщо це перша повістка для уточнення даних – воєнком просить щоб ви прийшли, уточнили свої дані для військового обліку і далі з вами будуть вирішувати, чи відправляти вас на медкомісію", – каже юрист.

Якщо проігнорувати таку повістку, за це передбачена адміністративна відповідальність.

"Якщо ж ви вже пройшли медкомісію і вам вручили повістку на виїзд в частину (так звану "бойову" повістку), то за це буде кримінальна відповідальність. Так відбувається зараз у судовій практиці", – каже юрист.

Ігнорування повістки 2 рази та більше може вважатися систематичним ухиленням.

Тому чоловіків, які двічі й більше разів проігнорували повістки до військкомату, притягають до кримінальної відповідальності.

"За судовою практикою можна відстежити, що за перше ухилення переважно карають штрафом. А за неявку на медкомісію – застосовують кримінальну відповідальність", – раніше пояснював юрист.