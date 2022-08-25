У Мін’юсті розповіли, скільки закоханих пар одружилися у День Незалежності

У День Незалежності, 24 серпня, в Україні одружилися 392 закохані пари.

Про втішну статистику повідомили у Міністерстві юстиції, опублікувавши фото декого з молодят.

"Цьогорічна річниця святкування Дня Незалежності залишиться у пам’яті багатьох пар символом єднання та любові. Адже вчора, у національне свято, вирішили укласти шлюб 392 пари.

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Ми щиро вітаємо молодят та зачимо їм кохання і злагоди у родині і, звісно, мирного неба над головою! Серце б‘ється – Україна б‘ється!" – наголошують у відомстві.

Українська родина, створена у День Незалежності нашої держави

Водночас 2022 рік став першим за всю історію незалежності України, коли ДРАЦСи у цей день працювали і реєстрували шлюби.

Ще одна щаслива пара, яка узаконила свої стосунки 24 серпня

Цьогорічна річниця святкування Дня Незалежності залишиться у пам’яті багатьох пар символом єднання та любові. Усі фото: Мін'юст

Нагадаємо, "воєнна" статистика, опублікована Мін'юстом, показала, що за перше півріччя цього року в Україні зафіксували майже вдвічі менше розлучень та ще більше шлюбів, ніж минулого року. За цей час стосунки узаконили 103 903 закоханих пари.

Лише у Києві станом на 14 липня побралися понад 8 тисяч пар.