Вдвічі менше розлучень: скільки нових сімей з’явилось в Україні за 2022 рік

За перше півріччя 2022 року в Україні зафіксували майже вдвічі менше розлучень та ще більше шлюбів, ніж минулого року.

Про втішну статистику повідомило Міністерство юстиції України.

За перші 6 місяців цього року узаконили свої стосунки 103 903 українські пари. Минулого року за такий самий період одружилися набагато менше закоханих – 85 960 пар.

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"Вітаємо молодят та сподіваємось, така тенденція буде продовжуватись", – наголосили у Мінюстиції.

За перші 6 місяців цього року в Україні побралися 103 903 пари. Фото: Костянтин Ліберов

Розлучень в Україні також стало менше. Якщо за перше півріччя 2021 року розірвали шлюб 13 153 подружжя, то цього року показник майже вдвічі менший – 7 632 пари.

Нагадаємо, станом на 14 липня було відомо, що лише у Києві побралися понад 8 тисяч пар.

Війна навчила не відкладати життя на завтра – військові роблять пропозиції своїм коханим на фронті навіть з імпровізованою обручкою. Деякі одружуються на робочому місці, як-от лікарі-інтерни із нині тимчасово окупованого Херсона.