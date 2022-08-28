Херсонський кавун, вивезений з-під окупації, продали на аукціоні – гроші підуть на ЗСУ

Херсонський кавун продали на аукціоні за 2 тисячі гривень.
Торги пройшли у місті Южному на Одещині – відео аукціону опублікувала журналістка Ольга Годовенко у Facebook.
Плід везли з тимчасово окупованого Херсона 8 днів, подолавши 900 кілометрів.
"Замість прямого шляху у 170 кілометрів він подолав 900, стояв у черзі.
Цей кавун – символ того, що наступного року їх тут у Южному буде багато. За Херсон, за перемогу!", – кажуть чоловіки, які розіграли кавун.
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Стартова ціна 8-кілограмового кавуна складала 200 гривень, але вже за 5 хвилин його продали за 2 тисячі.
Кошти, виручені з продажу кавуна, мають передати на допомогу Збройним силам України.
Нагадаємо, раніше підліток із Прикарпаття продав на аукціоні футболку з автографом Роналду заради ЗСУ.
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