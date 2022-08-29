Укрпошта випустить благодійну марку з Патроном, щоб придбати машину для розмінування

Оновлено 16:25

В Укрпошті анонсували випуск нової марки з псом Патроном. Це буде перша офіційна благодійна марка, старт її продажів перенесли з 30 серпня на 1 вересня.

Виручені кошти витратять на машину для розмінування, повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Реклама:

"Це крута марка, яка розповідає про те, як сапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів – це перша офіційна благодійна марка країни.

Разом з Вами ми плануємо зібрати більше 1 мільйона євро на машину для розмінування, яка, можливо, не така красива, як Патрон, проте допомагає швидко розміновувати великі території", – розповів він.

Нова марка. Фото: Ігор Смілянський

Ігор Смілянський зазначив, що наразі в Україні понад 150 тисяч вибухонебезпечних предметів за даними ДСНС. Тому Патрон потребує "технічної" допомоги та інших чотирилапих напарників, аби зробити рідну країну безпечною.

Він додав, що надлишок коштів перерахують на підтримку притулків для тварин по всій Україні.

Гендиректор Укрпошти також наголосив, що свою марку пес Патрон запустить лапою особисто.

Нагадаємо, до Дня Незалежності Укрпошта випустила марку "Вільні, Незламні, Непереможні". Її тираж – лише 1 мільйон примірників.

Реклама: