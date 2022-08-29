Палія сухостою з Тернопільщини притягнули до відповідальності за загибель тварини

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
6379
29 серпня 2022

На Тернопільщині чоловік у квітні 2022 року спалив пасовище, через пожежу загинула дика тварина. 

Палію трави, який вбив зайця-русака, виписали адміністративний протокол.

За 10 днів справу розглянули в суді, йдеться на сторінці юстиції. 

Реклама:

Порушник оплатив штраф у 600 гривень, але через загибель тварини суд збільшив його у 13 разів.

 Фото: EcoPic/Depositphotos

Читайте також: Зоозахисники врятували зґвалтованого собаку на Житомирщині

Палій трави подав апеляцію, але програв – суд залишив рішення без змін.

Збитки за знищення зайця русака прописані в екологічному законодавстві та становлять 8 тис. грн. 

Читайте також: Зоозахисники врятували закатованого на Київщині кота з шістьма кульовими пораненнями. ВІДЕО

Реклама:


Реклама:


Реклама:
 4759
Суспільство

"Це Джонні, я помер" – останні слова воїна із Афганістану, який евакуював усіх поранених з підбитої броні

Леся Кесарчук
 2851
КУЛЬТУРА

Граматика війни та пам'яті: чому треба читати "Бахмут" Лаюка

Аріна Кравченко
 3308
Суспільство

Надія зникала із кожним днем. Історії батьків, яким допомагають з труднощами, а дітям з розладами – не потрапити в інтернат