Палія сухостою з Тернопільщини притягнули до відповідальності за загибель тварини

На Тернопільщині чоловік у квітні 2022 року спалив пасовище, через пожежу загинула дика тварина.
Палію трави, який вбив зайця-русака, виписали адміністративний протокол.
За 10 днів справу розглянули в суді, йдеться на сторінці юстиції.
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Порушник оплатив штраф у 600 гривень, але через загибель тварини суд збільшив його у 13 разів.
|Фото: EcoPic/Depositphotos
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Палій трави подав апеляцію, але програв – суд залишив рішення без змін.
Збитки за знищення зайця русака прописані в екологічному законодавстві та становлять 8 тис. грн.
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