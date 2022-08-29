Палія сухостою з Тернопільщини притягнули до відповідальності за загибель тварини

Вікторія Андрєєва журналістка УП.Життя
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29 серпня 2022

На Тернопільщині чоловік у квітні 2022 року спалив пасовище, через пожежу загинула дика тварина. 

Палію трави, який вбив зайця-русака, виписали адміністративний протокол.

За 10 днів справу розглянули в суді, йдеться на сторінці юстиції. 

Порушник оплатив штраф у 600 гривень, але через загибель тварини суд збільшив його у 13 разів.

 Фото: EcoPic/Depositphotos

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Палій трави подав апеляцію, але програв – суд залишив рішення без змін.

Збитки за знищення зайця русака прописані в екологічному законодавстві та становлять 8 тис. грн. 

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