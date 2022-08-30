У школи Києва зарахували 25 тисяч першокласників

У Києві 25 тисяч першокласників подали заяви на зарахування до муніципальних шкіл.
Про це розповіла директорка Департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації Олена Фіданян, повідомляє "Укрінформ".
"До першого класу в Києві записалося 25 тисяч майбутніх першокласників", – сказала вона.
Водночас цей показник стосується лише муніципальних шкіл.
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|Фото: "Шпальта"
Минулого року разом з приватними закладами до перших класів у Києві зарахували 30 тисяч дітей.
"Я назвала лише дітей, які подали заяви до муніципальних закладів. А от скільки прийде до приватних закладів, ми порахуємо, коли сядемо за парти", – додала Олена Фіданян.
Нагадаємо, за даними Київської міської військової адміністрації, 68% шкіл Києва мають укриття і готові до очного навчання.
Також у КМДА запевняють, що більшість столичних батьків обрали очну форму навчання для школярів.
При цьому по всій Україні, за словами освітнього омбудсмена, понад 50% батьків обирають дистанційну форму навчання з 1 вересня. У МОН натомість дають іншу статистику.
Детальніше про те, яким буде навчання для школярів у столиці та всіх інших областях України, можна дізнатися з матеріалу "Дистанційка чи кілька змін: як розпочнеться навчальний рік у регіонах України".