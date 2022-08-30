У школи Києва зарахували 25 тисяч першокласників

У Києві 25 тисяч першокласників подали заяви на зарахування до муніципальних шкіл.

Про це розповіла директорка Департаменту освіти і науки Київської міської держадміністрації Олена Фіданян, повідомляє "Укрінформ".

"До першого класу в Києві записалося 25 тисяч майбутніх першокласників", – сказала вона.

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Водночас цей показник стосується лише муніципальних шкіл.

Фото: "Шпальта"

Минулого року разом з приватними закладами до перших класів у Києві зарахували 30 тисяч дітей.

"Я назвала лише дітей, які подали заяви до муніципальних закладів. А от скільки прийде до приватних закладів, ми порахуємо, коли сядемо за парти", – додала Олена Фіданян.

Нагадаємо, за даними Київської міської військової адміністрації, 68% шкіл Києва мають укриття і готові до очного навчання.

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Також у КМДА запевняють, що більшість столичних батьків обрали очну форму навчання для школярів.

При цьому по всій Україні, за словами освітнього омбудсмена, понад 50% батьків обирають дистанційну форму навчання з 1 вересня. У МОН натомість дають іншу статистику.