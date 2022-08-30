Зруйновані та без даху: окупанти до 1 вересня анонсували відкриття 16 шкіл в Маріуполі

В окупованому Маріуполі до 1 вересня, за повідомленням місцевого "гауляйтера", мають відкрити 16 шкіл.

Вони мають запрацювати після ремонту, однак частина з них залишається в зруйнованому стані.

Водночас російські окупанти дають різну інформацію, що свідчить про брехню, розповідає радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

"Він (Пушилін) стверджує, що всього 16 об’єктів буде відремонтовано восени. А якщо вірити гауляйтеру Іващенко, то таких об’єктів щонайменш 40 (16 шкіл, 16 закладів середньої-спеціальної освіти, 3 лікарні та якісь офіси). Отже, наочно картина "забрехались", – розповідає Андрющенко.

Окрім цього Андрющенко каже, що щонайменше 4 з анонсованих шкіл є частково або повністю зруйнованими, в одному із закладів освіти відсутній дах.

"Мінімум 4 з анонсованих шкіл в стадії "голі стіни": 27; 38; 53; 64. При тому, у школі 38 навіть відсутній дах. Буквально", – каже заступник мера.

Андрющенко також розповів, що окупанти намагатимуться силоміць заганяти дітей в зруйновані школи для картинки заради пропаганди.

Нагадаємо, раніше окупанти в школах Маріуполя анонсували "уроки", на яких дітей навчатимуть "любити РФ".