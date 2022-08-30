На Волині чоловіку, який викинув собаку з балкона, присудили 1 рік умовно

Олена Барсукова журналістка УП. Життя
4971
30 серпня 2022

У Ковелі судили 48-річного чоловіка, який викинув з балкона домашню собаку на ім’я Ельфа.

Тварина впала з п'ятого поверху і загинула внаслідок важких травм. Чому обвинувачений познущався з собаки – наразі невідомо.

Чоловіка визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами, але призначили лише умовне покарання, оскільки він визнав свою провину.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, повідомляє ZAXID.NET. 

Читайте також: На Львівщині судитимуть чоловіка, який вбив вилами цуценя через "особисту неприязнь"

 Фото ілюстративне: Wirestock/Depositphotos

Вбивство тварини сталося ввечері 2 липня. 

48-річний мешканець Ковеля був п'яним і викинув з балкона п'ятого поверху домашню собаку своєї знайомої. 

Внаслідок падіння тварина отримала численні травми, від яких загинула на місці.

Правоохоронці відкрили справу за статтею 299 (частина 1) Кримінального кодексу (Жорстоке поводження з тваринами).

Обвинуваченому могло загрожувати до трьох років ув'язнення, але він уклав угоду про визнання винуватості.

Суд визнав обтяжуючою обставиною те, що чоловік скоїв злочин напідпитку, а пом'якшуючою – сприяння у розкритті злочину.

"Враховуючи, що [обвинувачений] скоїв нетяжкий злочин, не працює, характеризується задовільно, не перебуває на обліку в наркології та психдиспансері, визнав себе винним у скоєнні злочину, сприяв розкриттю злочину, не судимий, суд вважає можливим узгодити покарання передбачене угодою між потерпілим та обвинуваченим", – йдеться у вироку.

Обвинуваченому присудили 1 рік умовно.

Вирок ще не набрав законної сили, тож його можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, у Чернівцях 6-річна донька грумерки залізла на чужу терасу і жорстоко вбила йоркшир-тер'єра.

Читайте також: Зоозахисники врятували зґвалтованого собаку на Житомирщині




 34
Суспільство

Важкі, але важливі часи. Як українське вчительство переживає війну

Денис Куклін
 1934
Знай про ВІЛ

Як жити повноцінним життям з ВІЛ: руйнуємо міфи про лікування ВІЛ

За підтримки USAID
 10540
Суспільство

Повертайся або звільняйся: чому медичні виші забороняють освітянам викладати із-за кордону

Михайло Загородній

Головне на сайті


Суспільство

Важкі, але важливі часи. Як українське вчительство переживає війну

Денис Куклін
Як викликати швидку в країнах Європи – пояснює МОЗ
На Волині чоловіку, який викинув собаку з балкона, присудили 1 рік умовно
У Тернополі 41-річний чоловік вкрав медкартки з лікарні, щоб заробити на макулатурі
Тривожні кнопки, рамки і охорона: у Київській області поліція посилить безпеку в закладах освіти
Що робити дітям під час повітряної тривоги у школі чи на вулиці? Пояснює Нацполіція
Знай про ВІЛ

Як жити повноцінним життям з ВІЛ: руйнуємо міфи про лікування ВІЛ

За підтримки USAID
Суспільство

Повертайся або звільняйся: чому медичні виші забороняють освітянам викладати із-за кордону

Михайло Загородній