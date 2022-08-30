На Волині чоловіку, який викинув собаку з балкона, присудили 1 рік умовно

У Ковелі судили 48-річного чоловіка, який викинув з балкона домашню собаку на ім’я Ельфа.
Тварина впала з п'ятого поверху і загинула внаслідок важких травм. Чому обвинувачений познущався з собаки – наразі невідомо.
Чоловіка визнали винним у жорстокому поводженні з тваринами, але призначили лише умовне покарання, оскільки він визнав свою провину.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду, повідомляє ZAXID.NET.
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Вбивство тварини сталося ввечері 2 липня.
48-річний мешканець Ковеля був п'яним і викинув з балкона п'ятого поверху домашню собаку своєї знайомої.
Внаслідок падіння тварина отримала численні травми, від яких загинула на місці.
Правоохоронці відкрили справу за статтею 299 (частина 1) Кримінального кодексу (Жорстоке поводження з тваринами).
Обвинуваченому могло загрожувати до трьох років ув'язнення, але він уклав угоду про визнання винуватості.
Суд визнав обтяжуючою обставиною те, що чоловік скоїв злочин напідпитку, а пом'якшуючою – сприяння у розкритті злочину.
"Враховуючи, що [обвинувачений] скоїв нетяжкий злочин, не працює, характеризується задовільно, не перебуває на обліку в наркології та психдиспансері, визнав себе винним у скоєнні злочину, сприяв розкриттю злочину, не судимий, суд вважає можливим узгодити покарання передбачене угодою між потерпілим та обвинуваченим", – йдеться у вироку.
Обвинуваченому присудили 1 рік умовно.
Вирок ще не набрав законної сили, тож його можна оскаржити в апеляційному суді.
Нагадаємо, у Чернівцях 6-річна донька грумерки залізла на чужу терасу і жорстоко вбила йоркшир-тер'єра.
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