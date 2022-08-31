Мінцифри майже вдвічі збільшило кількість місць на безоплатні IT-курси

Міністерство цифрової трансформації майже вдвічі збільшило кількість місць для участі у безоплатному проєкті IT Generation для українців.

Замість 1000 тепер 1830 охочих можуть опанувати нову професію, повідомляє глава відомства Михайло Федоров.

Як пояснює міністр, спочатку Мінцифри розраховувало кількість місць, враховуючи максимальну вартість курсу – 1000 доларів. Проте багато студентів обрали для себе програму середньої вартості у 600 доларів.

"Завдяки цьому можемо навчити більше людей IT-спеціальностей", – наголошує Федоров.

Навчання розпочнеться восени. Наразі школи проводять відбір учнів. При цьому прийом заявок на участь у проєкті IT Generation, який розпочався 8 серпня, уже завершився.

Усього до навчання долучили 23 ІТ-школи, які навчатимуть учасників різним IT-спеціальностям. Студенти, яких візьмуть на навчання, зможуть обрати та опанувати один із 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing тощо.

Проєкт IT Generation реалізується Міністерством цифрової трансформації спільно компанією Binance Charity та Львівським IT Кластером за підтримки Програми USAID "Конкурентоспроможна економіка України" та проєкту "Цифрові, інклюзивні, доступні: підтримка цифровізації державних послуг в Україні", що впроваджується Програмою розвитку ООН в Україні за підтримки Швеції.