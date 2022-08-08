Безкоштовна IT-освіта: в Україні стартує прийом на навчання від Мінцифри

Михайло Загородній журналіст УП.Життя
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8 серпня 2022

В Україні 8 серпня стартував прийом заявок на раніше анонсоване навчання "IT Generation" від Кабінету міністрів України.

Про можливість опанувати нову для себе професію розповіли в Міністерстві цифрової трансформації.

Усього до навчання долучили 23 ІТ-школи, які навчатимуть учасників різним IT-спеціальностям.

Як подати заявку:

  • оберіть на сайті IT Generation школу та напрям;
  • зареєструйтеся на платформі Binance;
  • пройдіть верифікацію, щоб отримати Binance Account ID;
  • перейдіть на сайт обраної школи та подайте заявку на участь.
Фото: puhhha/Depositphotos

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Після цього потрібно зачекати на результати відбору, який проводитиме школа.

Прийом заявок триватиме протягом двох тижнів, а опанувати нові професії зможуть близько 1000 українців.

Нагадаємо, зареєструватись на навчання зможуть українці віком від 21 до 60 років, усього таким чином планують навчити близько 60 тисяч українців.

Учні зможуть обрати один з 11 ІТ-напрямів: FrontEnd, QA, Java, Python, Project/Product Management, Digital Marketing та інші.

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