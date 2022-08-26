95% шкіл у Києві готові прийняти учнів – Кличко

У Києві 95% шкіл готуються працювати у змішаному форматі, який поєднуватиме дистанційне й очне навчання.

Лише 22 муніципальні школи із 421 працюватимуть виключно онлайн, розповів міський голова Києва Віталій Кличко.

Кількість шкіл, готових до такого формату, міська влада визначила після перевірки закладів освіти на наявність облаштованих укриттів.

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За словами мера, більшість укриттів в школах вже укомплектовані меблями – стільцями, партами, а також лежачими місцями, ігровими кімнатами та санвузлами.

"Ми ухвалили рішення, що в очному режимі школярі вчитимуться тільки в тих навчальних закладах, де є облаштовані укриття або де укриття – в кроковій доступності. І ми завершуємо перевірку шкіл щодо їх готовності", – сказав Кличко.

Усього бажання навчатись офлайн висловили батьки 132 тисяч школярів.

Кличко повідомив, що загалом шкільні укриття здатні розмістити у себе 145 тисяч осіб.

При цьому у деяких школах обладнання укриттів ще триватимуть до кінця вересня.

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Кличко зазначив, що протягом цього часу діти та вчителі переходитимуть до укриттів в кроковій доступності, зокрема в сусідніх школах або в метро.

"Загалом у Києві перебувають 60% дітей-школярів, 20% дітей знаходяться за кордоном, 20% - в інших регіонах України.

Понад 4 тисячі дітей-переселенців уже прийняли школи та садки столиці. І їх кількість збільшується", – сказав Кличко.

Нагадаємо, у матеріалі "УП.Життя" розповідала, як проходитиме навчання в школах у різних регіонах України.

Також раніше у МОН заявили, що більше 50% батьків виступають за навчання в очній формі.

Натомість освітній омбудсмен Сергій Горбачов заявив, що 50% батьків підтримали саме дистанційну форму, ці дані підтвердились в результаті опитування Державної служби якості освіти України.