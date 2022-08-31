Українці запустили онлайн-пробіг, щоб зібрати гроші на 100 тисяч бронежилетів: як стати учасником

Львівський оборонний кластер, Run Ukraine та біговий клуб ProBig ініціювали міжнародний благодійний онлайн-пробіг, щоб зібрати кошти на 100 тисяч бронежилетів для військових і не тільки.

Учасники ініціативи "Пробіг до 100 тисяч бронежилетів" отримають унікальні медалі із бронесталі.

"Потреба в бронежилетах залишається. Ми прагнемо, аби якомога більше військових, медиків, працівників ДСНС, поліцейських отримали бронежилети для своєї щоденної роботи", – наголошує Максим Плєхов, голова правління Львівського оборонного кластеру.

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Проєкт, партнером якого є й "УП.Життя", стартував 19 серпня і триватиме до 19 вересня в онлайн-форматі. Стати учасником пробігу може кожен охочий з будь-якого куточка України чи світу. Для цього необхідно зареєструватися на сайті, обрати комфортну для себе дистанцію (21 км, 10 км або ж вільну), локацію та час.

Потреба у бронежилетах є не лише у військових, але й у медиків. Фото: Львівський оборонний кластер

Своїми результатами учасникам пробігу пропонують ділитися у соцмережах та позначати сторінки ініціативи, використовуючи хештеги #пробігдо100тисяч #захистимозахисників #100тисячбронежилетів

Мінімальна вартість реєстрації – 890 гривень. При цьому учасники пробігу за бажанням можуть задонатити більше, адже 100% виручених коштів від реєстраційного внеску підуть на виготовлення бронежилетів для українських військових, які захищають нас в умовах повномасштабної війни з РФ.

За словами Плєхова, медалі, які отримають учасники пробігу, створюють із залишків від порізки бронелистів, які є основним захисним елементом бронежилетів.

На згадку про "Пробіг" усі учасники отримають медаль із бронесталі. Фото: Львівський оборонний кластер

"Бронелисти ріжуть на плити, які є основним захисним елементом бронежилетів. А із залишків від порізки цих листів ми виготовляємо унікальні медалі на згадку про "Пробіг" та долучення до такої важливої справи", – наголошує Плєхов.

Про ініціаторів "Пробігу"

Львівський оборонний кластер – об’єднання спеціалістів оборонних підприємств, волонтерів та виробничих потужностей, метою яких є забезпечення захисників України якісними та перевіреними бронежилетами.

Run Ukraine – один із найбільших організаторів спортивних подій в Україні, як-от: Work.ua Kyiv Half Marathon, Wizz Air Kyiv City Marathon, Renovation Run тощо.

ProBig – біговий клуб міста Львова. Засновники Орися та Дмитро Дем’янюки — професійні спортсмени-легкоатлети, багаторазові чемпіони України та члени національної збірної команди України. З початком повномасштабної війни Дмитро пішов добровольцем в ЗСУ, Орися ж регулярно проводить благодійні спортивні ініціативи для допомоги українцям та ЗСУ.