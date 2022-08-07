Від Чорного моря до Говерли: український стендап-комік пройде 850 км, щоб зібрати кошти на "швидкі"

Український стендап-комік й учасник "Ліги сміху" Марк Куцевалов влаштував благодійний реаліті-похід, щоб зібрати кошти на "швидкі" для фронту.

Про це гуморист зі сценічним ім’ям "Прозорий гонщик" розповів на своїй сторінці в Instagram.

До Дня незалежності України Куцевалов має намір пройти пройти 850 кілометрів і завдяки донатам зібрати необхідні 2,8 мільйони гривень.

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"Мене звуть Марк, я комедіант, й зазвичай лише сміхом подовжую людям життя, але зараз я прагну зробити дещо більше – благодійний реаліті-похід через всю країну, від Чорного моря до Говерли, заради збору коштів на 3 машини швидкої допомоги, що врятують ще більше життів й наблизять нас до перемоги!" – написав комік.

Фото: Марк Куцевалов у Facebook

Марк назвав благодійну подорож "реаліті-походом", тому що усі 18 днів, відведені на ініціативу, його супроводжуватимуть два оператори, які зніматимуть шлях коміка на камери.

Куцевалов вирушив у дорогу 6 серпня. Точкою старту стали приморські сходи у Чорноморську, де він в оточенні журналістів перерізав червону стрічку та оголосив про початок походу.

Щодня Марк має проходити 50 кілометрів, аби встигнути дійти до мети до 24 серпня.

За перший день чоловіку вдалося зібрати майже 441 тисячу гривень. Про це він повідомив в instastories, де періодично ділиться із підписниками моментами свого реаліті-походу.

Із останнього Марк також прокоментував погоду, за якої йому разом з операторами доводиться реалізовувати поставлену мету:

"Дуже жарко. Це якийсь Техас".

Усі охочі можуть приєднатися до збору коштів на карети швидкої допомоги.