Від Чорного моря до Говерли: український стендап-комік пройде 850 км, щоб зібрати кошти на "швидкі"

Український стендап-комік й учасник "Ліги сміху" Марк Куцевалов влаштував благодійний реаліті-похід, щоб зібрати кошти на "швидкі" для фронту.
Про це гуморист зі сценічним ім’ям "Прозорий гонщик" розповів на своїй сторінці в Instagram.
До Дня незалежності України Куцевалов має намір пройти пройти 850 кілометрів і завдяки донатам зібрати необхідні 2,8 мільйони гривень.
"Мене звуть Марк, я комедіант, й зазвичай лише сміхом подовжую людям життя, але зараз я прагну зробити дещо більше – благодійний реаліті-похід через всю країну, від Чорного моря до Говерли, заради збору коштів на 3 машини швидкої допомоги, що врятують ще більше життів й наблизять нас до перемоги!" – написав комік.
|Фото: Марк Куцевалов у Facebook
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Марк назвав благодійну подорож "реаліті-походом", тому що усі 18 днів, відведені на ініціативу, його супроводжуватимуть два оператори, які зніматимуть шлях коміка на камери.
Куцевалов вирушив у дорогу 6 серпня. Точкою старту стали приморські сходи у Чорноморську, де він в оточенні журналістів перерізав червону стрічку та оголосив про початок походу.
Щодня Марк має проходити 50 кілометрів, аби встигнути дійти до мети до 24 серпня.
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За перший день чоловіку вдалося зібрати майже 441 тисячу гривень. Про це він повідомив в instastories, де періодично ділиться із підписниками моментами свого реаліті-походу.
Із останнього Марк також прокоментував погоду, за якої йому разом з операторами доводиться реалізовувати поставлену мету:
"Дуже жарко. Це якийсь Техас".
Усі охочі можуть приєднатися до збору коштів на карети швидкої допомоги.
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