Найчистіші і найбрудніші: у Києві назвали найекологічніші мікрорайони

У Києві назвали найкращі та найгірші мікрорайони з точки зору екології.

Відповідне дослідження опублікувала ГО "SaveDnipro", яке охоплює показники якості повітря, питної води, стану водних ресурсів, ґрунтів, доступності зелених зон і засміченості територій за 2020-2021 роки.

Екологічна ситуація вивчалась в 47 мікрорайонах Києва за 10-бальною шкалою.

Найвищі оцінки в рейтингу отримали отримала Конча-Заспа – 10 балів, а також Пуща-Водиця – 8 балів.

Найнижчі ж показники виявились в мікрорайонах ДВРЗ, Райдужний, Воскресенка, Соцмісто та Стара Дарниця – по 4 бали.

ТОП-10 мікрорайонів Києва

За показниками забрудненості водойм найгіршими є:

струмок Голосіївський (Голосіївський район);

Опечень-5 та озеро Вербне (Оболонський район);

озеро Лісове (Дніпровський район);

струмок Мишоловський (Голосіївський район).

Найкраща ситуація у Києві з питною водою, яку тестували безпосередньо у квартирах киян.

З 29 відібраних в мікрорайонах проб лише в одній було відхилення від норми через застарілі комунікації.

У плані повітря гіршою ситуація виявилась на лівому березі Києва, де зафіксовано вищий рівень забруднення.

На правому ж березі найбільше від забруднення повітря страждає історичний центр міста, що пов'язано із щільним автотрафіком.

Стан забруднення повітря в мікрорайонах Києва

Загалом у повітрі Києва фіксувалось перевищення норми діоксиду азоту в повітрі у 4,6 раза в середньому. Також були перевищення показників фенолу, формальдегіду, діоксиду сiрки, оксиду азоту.

Із доступністю зелених зон найгірша ситуація в місті зафіксована на Подолі, Південній Оболоні та Позняках. Найбільший коефіцієнт оселення ж має Конча-Заспа.

У дослідженні також назвали найбільш засмічені райони Києва, ними виявились Дарницький, Дніпровський та Голосіївський.

У плані ґрунтів найзабрудненішими місцями столиці є територія заводу "Радикал" та її околиці, зона впливу Бортницької станції аерації та полігон захоронення відходів ТПВ № 6 у Голосіївському районі.

Із повним текстом дослідження та рейтингуванням всіх районів можна ознайомитись за посиланням.