Найчистіші і найбрудніші: у Києві назвали найекологічніші мікрорайони

У Києві назвали найкращі та найгірші мікрорайони з точки зору екології.
Відповідне дослідження опублікувала ГО "SaveDnipro", яке охоплює показники якості повітря, питної води, стану водних ресурсів, ґрунтів, доступності зелених зон і засміченості територій за 2020-2021 роки.
Екологічна ситуація вивчалась в 47 мікрорайонах Києва за 10-бальною шкалою.
Найвищі оцінки в рейтингу отримали отримала Конча-Заспа – 10 балів, а також Пуща-Водиця – 8 балів.
|Фото: Gilitukha/Depositphotos
Найнижчі ж показники виявились в мікрорайонах ДВРЗ, Райдужний, Воскресенка, Соцмісто та Стара Дарниця – по 4 бали.
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|ТОП-10 мікрорайонів Києва
За показниками забрудненості водойм найгіршими є:
- струмок Голосіївський (Голосіївський район);
- Опечень-5 та озеро Вербне (Оболонський район);
- озеро Лісове (Дніпровський район);
- струмок Мишоловський (Голосіївський район).
Найкраща ситуація у Києві з питною водою, яку тестували безпосередньо у квартирах киян.
З 29 відібраних в мікрорайонах проб лише в одній було відхилення від норми через застарілі комунікації.
У плані повітря гіршою ситуація виявилась на лівому березі Києва, де зафіксовано вищий рівень забруднення.
На правому ж березі найбільше від забруднення повітря страждає історичний центр міста, що пов'язано із щільним автотрафіком.
|Стан забруднення повітря в мікрорайонах Києва
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Загалом у повітрі Києва фіксувалось перевищення норми діоксиду азоту в повітрі у 4,6 раза в середньому. Також були перевищення показників фенолу, формальдегіду, діоксиду сiрки, оксиду азоту.
Із доступністю зелених зон найгірша ситуація в місті зафіксована на Подолі, Південній Оболоні та Позняках. Найбільший коефіцієнт оселення ж має Конча-Заспа.
У дослідженні також назвали найбільш засмічені райони Києва, ними виявились Дарницький, Дніпровський та Голосіївський.
У плані ґрунтів найзабрудненішими місцями столиці є територія заводу "Радикал" та її околиці, зона впливу Бортницької станції аерації та полігон захоронення відходів ТПВ № 6 у Голосіївському районі.
Із повним текстом дослідження та рейтингуванням всіх районів можна ознайомитись за посиланням.
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