Відео-антистрес: як пінгвінята біля "Вернадського" вчаться плавати

Українські полярники з антарктичної станції "Академік Вернадський" діляться історіями про життя пінгвінів навіть під час війни – на прохання читачів.

Раніше пінгвінята вчилися будувати гнізда, а тепер вже дорослі птахи опановують плавання.

Відео запливу молодих пінгвінів опублікували у Національному антарктичному науковому центрі.

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"Пінгвінята, що народилися поблизу нашої станції "Академік Вернадський", вже підросли і змінили дитячий пух та смішні "ірокези" з нього на перше доросле водонепроникне пір’я.

Тепер головне завдання молодих птахів – навчитися плавати, адже пінгвіни харчуються в океані, полюючи на криль та рибу", – кажуть полярники.

Пінгвінята вчаться плавати самі.

Спочатку вони заходять у воду лише трохи і намагаються якомога більше махати крилами.

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Коли йде хвиля, малята ще її бояться, тому швидко вистрибують на берег.

Але з часом вони дедалі комфортніше почуваються у воді, бо в дикій природі пінгвіни – природжені плавці, пояснюють полярники.

"Вони мають обтічну форму тіла і дуже розвинену мускулатуру. Це дозволяє їм бути неймовірно спритними в океані.

Нагадуємо, що загалом у воді пінгвіни можуть розвивати швидкість до 10 км на годину, а Субантарктичні пінгвіни, яких ви бачите на відео, розганяються до 36 км/год!" – кажуть учені.

Пірнають пінгвіни також як чемпіони: вони можуть занурюватися на глибину до 350 метрів і триматися під водою до 18 хвилин.

Фото: Національний антарктичний науковий центр

Однак юним пінгвінятам під час плавання може загрожувати небезпека.

"До гніздових колоній пінгвінів припливають морські леопарди, щоб полювати на недосвідчених плавців.

Тож побажаємо молодим пінгві швидко освоїти водне середовище й уникнути пащі морського леопарда", – кажуть полярники.

Нагадаємо, раніше на станції "Академік Вернадський" показували, як пінгвіни вистрибують з води, як обіймаються на День Святого Валентина, і як вчать потомство будувати гнізда.

Відео: Ян Бахмат/Національний антарктичний науковий центр

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